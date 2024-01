Un homme de 29 ans, que la police soupçonne avoir agi comme garde du corps pour un individu relié aux motards, a été arrêté avec un pistolet, le 17 janvier dernier, à Laval.

Ce soir-là, Abderazak Achab se trouvait dans un salon de barbier du quartier Auteuil, en compagnie de l’individu relié aux motards, lorsque des membres de l’escouade Équinoxe du Service de police de Laval (SPL), spécialisée dans la surveillance des établissements licenciés et la collecte de renseignement sur le crime organisé, sont entrés dans le commerce.

Selon un communiqué émis par le SPL, les policiers ont constaté qu’Achab portait un gilet pare-balles. Ils l’ont alors interpellé et fouillé, et constaté qu’il avait sur lui un pistolet de calibre 9 mm.

Achab a été arrêté et accusé de possession d’une arme prohibée le lendemain, au palais de justice de Laval.

La poursuite s’est opposée à sa remise en liberté et son enquête sur cautionnement a été reportée à la semaine prochaine.

Visé en prenant le taxi

Selon nos informations, cinq jours avant son arrestation, vers 19 h 25 le 12 janvier, Achab aurait été ciblé – sans être atteint – par des coups de feu tirés d’un véhicule en marche alors qu’il s’apprêtait à entrer dans un taxi, sur la rue Sicard, dans le quartier Auteuil.

La police croit cependant que c’est l’autre individu relié aux motards, qui l’accompagnait, qui aurait été la personne visée.

Cet individu aurait été avisé récemment par les policiers que sa vie est en danger, a appris La Presse de plusieurs sources.

La tentative de meurtre du 12 janvier pourrait, selon nos informations, être reliée au meurtre de Samy Tamouro, commis au Mexique un mois plus tôt, le 13 décembre.

Tamouro, 37 ans, était un proche de Frédérick Silva, cet ex-tueur à gages actuellement au cœur d’une enquête majeure du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du Québec (SQ) qui porte sur une soixantaine de meurtres et de tentatives de meurtre commis au sein du crime organisé montréalais depuis au moins le début des années 2010.

Selon nos renseignements, Tamouro était l’un des suspects visés dans cette grande enquête.

Mais l’homme de 37 ans aurait également été impliqué dans l’importation de cocaïne à grande échelle au Québec.

Abderazak Achab a quelques antécédents criminels. Il a notamment été condamné à un peu plus d’un an de prison pour une affaire de trafic de drogue et de distribution de cannabis datant de 2022, et à cinq ans pour un dossier de voies de fait, vol et introduction avec effraction survenu en 2014.

