Frank Cao coupable de meurtre au second degré

Tammy Lu n’a eu aucune chance. Le tueur l’a surprise dans sa voiture, l’a étranglée avec la sangle de son sac à main, puis a caché son corps. L’auteur de ce meurtre, un « enlèvement raté » selon la théorie policière, est Frank Cao, a tranché le jury vendredi, en le reconnaissant coupable de meurtre au second degré.

Le propriétaire de garderie est donc automatiquement condamné à la prison à vie. La juge Catherine Perreault devra maintenant lui imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’au moins 10 ans. Frank Cao, 65 ans, évite toutefois le pire, puisqu’il était accusé de meurtre au premier degré, donc prémédité.

Les jurés ont suggéré unanimement de lui imposer une période de 18 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

L’avocat de la défense, Me Pierre L’Écuyer, compte toutefois déposer une requête en avortement de procès. Pour cette raison, la juge n’a techniquement pas entériné le verdict du jury. La défense estime que le jury n’était pas réellement bilingue, puisque les jurés ont demandé jeudi après-midi d’obtenir en anglais la définition de certains termes juridiques comme « préméditation » ou « doute raisonnable ».

Shao Jing Lu, surnommée Tammy, été assassinée le 7 septembre 2020 dans le stationnement intérieur de la tour de condos Evolo de L’Île-des-Sœurs, à Montréal. Elle se rendait alors à sa voiture pour aller à un rendez-vous. Son corps a été retrouvé par sa fille au pied de la banquette arrière de son véhicule.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Shao Jing Lu, aussi connu sous le nom de Tammy

Le jour du meurtre, Frank Cao a passé cinq heures dans le stationnement de cet immeuble où il a déjà habité. Il avait conservé une carte d’accès, même s’il n’en avait pas le droit. Que faisait-il là ? Dormir, a-t-il dit aux policiers. Il n’a pas témoigné pour sa défense.

Frank Cao a plutôt profité de son accès au stationnement pour tuer Tammy Lu, une femme qu’il ne connaissait pas. Cependant, le jury a vraisemblablement conclu que Cao n’avait pas planifié d’assassiner la femme ce jour-là.

La preuve était particulièrement forte : l’ADN de Frank Cao a été retrouvé sous les ongles de la victime et sur la sacoche de celle-ci. À un certain moment, on pouvait voir le tueur se cacher dans une sortie de secours pendant de longues minutes. Il portait ensuite un capuchon, malgré la chaleur. Il a même changé de vêtements avant de partir.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Sur les images, on peut voir Frank Cao quelques minutes après le meurtre de Shao Jing « Tammy » Lu. Il porte un capuchon, malgré la chaleur à l’extérieur.

On peut croire que l’absence de mobile a peut-être amené le jury à se questionner sur la préméditation du geste de Frank Cao. Rappelons que rien dans la preuve ne le liait à cette femme ou à sa famille.

Le jury ignorait toutefois que les policiers croyaient depuis le début à un « enlèvement raté », commis par un homme criblé de dettes. Il venait de verser 1 million de dollars pour régler un litige. Quelques mois après le meurtre, Frank Cao avait été arrêté dans une histoire d’extorsion et d’enlèvement. Cette théorie n’a toutefois jamais pu être prouvée.

Selon un mandat de perquisition, Frank Cao était « suspect dans un évènement d’enlèvement » visant une femme. « [Cao] aurait remis une note au conjoint de la victime lui demandant une somme d’argent, car sinon, sa femme allait mourir », indique-t-on dans le mandat.

La Couronne n’a finalement pas offert de preuve dans cette affaire qui s’est conclue en décembre 2021 par un « 810 », soit un engagement de Frank Cao de ne pas contacter la victime pendant un an. Précisons que la femme visée dans cette affaire n’est pas la femme assassinée.

Les observations sur la peine sont prévues à la fin de décembre.

Le procureur de la Couronne, Me Matthew Ferguson, s’est dit « satisfait » par le verdict et « soulagé pour la famille ».