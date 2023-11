L’enquête préliminaire de Pierre Ny St-Amand, qui est accusé d’avoir foncé sur une garderie de Laval avec un autobus, aura lieu le 25 mars prochain, pour une durée de quatre jours. Dix témoins seront entendus lors de cette étape judiciaire.

La Couronne fera entendre des témoins civils qui ont assisté au drame de Laval, la conjointe de l’accusé, une psychologue et un psychiatre. La défense ne présentera aucun témoin.

« Ce sont essentiellement des témoins qui étaient présents au moment de l’évènement. Il y a aussi des membres de la famille de M. St-Amand qui seront appelés à témoigner », a expliqué la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, lors d’une audience de quelques minutes tenue mercredi, au palais de justice de Laval.

Pierre Ny St-Amand, détenu à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, a assisté à l’audience par visioconférence. En raison de problèmes techniques, il n’était pas visible à l’écran. Il a affirmé qu’il comprenait que son enquête préliminaire se tiendrait du 25 au 28 mars lorsque la juge Sandra Blancard lui a posé la question.

L’enquête préliminaire aura exceptionnellement lieu à Saint-Jérôme au lieu de Laval, puisqu’une salle y est plus rapidement disponible. Des preuves photos et vidéos seront aussi déposées lors de cette étape, et un enquêteur devra également témoigner. La présence d’un interprète sera d’ailleurs nécessaire pour la conjoite de l’accusé.

Pierre Ny Saint-Amand est accusé d’avoir foncé à toute allure sur une garderie de Sainte-Rose avec l’autobus de la Société de transport de Laval qu’il conduisait, en février. Deux enfants sont morts et six autres ont été blessés lors de cet évènement. Pierre Ny St-Amand fait face à neuf chefs d’accusation, dont deux de meurtre prémédité.

L’avocat de l’accusé, Me Julien Lespérance Hudon, a d’ailleurs confirmé lors de l’audience qu’il conteste la citation à comparaître, plus précisément l’accusation de meurtre au premier degré et l’intention derrière le geste. Lors de la dernière audience tenue en septembre, il avait d’ailleurs dit aux médias qu’il souhaitait que son client n’ait pas à subir un procès. Mercredi, il n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Une évaluation psychiatrique de l’accusé a été menée plus tôt cette année et a été placée sous scellé.

L’enquête préliminaire est une étape du processus judiciaire qui permet de déterminer si la preuve est suffisante pour tenir un procès.