Un jeune homme soupçonné d’être lié à des coups de feu tirés en septembre dans le secteur de Saint-Henri, à Montréal, vient d’être arrêté en Ontario. Le suspect aurait brandi son arme et tiré dans les airs après une dispute survenue à la fermeture des bars.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mis la main au collet du suspect de 29 ans en Ontario la semaine dernière. Il serait lié à des coups de feu tirés sur la rue Notre-Dame Ouest, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le 3 septembre.

Le jeune homme a été localisé mercredi dernier à Courtice, près d’Oshawa. « Les perquisitions d’un véhicule et d’un logement utilisés par ce dernier ont permis de saisir deux armes de poing, un chargeur, des munitions et d’autres éléments de preuve », indique le SPVM.

Le présumé tireur et deux autres personnes ont été arrêtés pour possession d’armes à feu chargées. Son enquête sur remise en liberté est prévue pour le 25 octobre. Il est actuellement détenu en Ontario et devra être transféré à Montréal afin de comparaître au palais de justice pour y être accusé de décharge d’une arme à feu, possession d’une arme à feu prohibée, usage négligent d’une arme à feu et bris d’ordonnance.

« L’enquête est dirigée par la Section des enquêtes régionales sud du SPVM, qui a bénéficié jusqu’ici de l’étroite collaboration du poste de quartier 15 et de la Police régionale de Durham », ajoutent les autorités.

Le 3 septembre vers 3 h, deux groupes ont une altercation verbale devant un bar de la rue Notre-Dame Ouest, près de la rue Bérard, dans le quartier Saint-Henri. Un homme présent sur les lieux brandit soudainement une arme de poing et tire dans les airs. Les individus présents se dispersent aussitôt et le suspect prend la fuite à bord d’un véhicule blanc. Aucune personne n’a été blessée lors de l’évènement. À son arrivée sur les lieux, la police a effectué un ratissage et localisé une douille sur la chaussée.