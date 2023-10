Le suspect portait une chemise blanche avec des motifs bleu et vert, un chapeau de pêche beige avec une lanière noire sous le menton, des lunettes de vue rouges, un pantalon noir ainsi que des souliers noirs.

La police cherche à identifier un homme qui aurait violemment agressé un membre du personnel de la Société de transport de Montréal (STM), en juillet dernier, à la station de métro Joliette. Au moment des faits, la victime a même dû se réfugier dans son véhicule personnel, qui a été vandalisé.

C’est dans la nuit du 3 juillet dernier, vers 1 h 20, que les faits se sont produits. Le suspect s’est d’abord présenté dans la station Joliette, sur la ligne verte dans l’est de l’île, avant de s’en prendre soudainement et sans explications à un employé de la STM.

Durant l’altercation, le suspect aurait notamment insulté le travailleur, en plus de lancer un objet dans sa direction et en le pourchassant jusqu’à son véhicule. Des dommages estimés à plus de 5000 $ ont d’ailleurs été faits sur ce véhicule, où l’employé s’était réfugié, portes barrées, pour fuir son assaillant.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’individu recherché est un homme à la peau blanche âgé de 40 à 50 ans. Il porte une barbe courte et une moustache poivre et sel. S’il est localisé, le principal intéressé pourrait faire face à diverses accusations, dont voie de fait, harcèlement ou encore méfait.

Des photos pouvant permettre d’identifier l’homme en question ont été diffusées jeudi par le corps policier, dans un communiqué.

Au moment de l’agression, le suspect portait une chemise blanche avec des motifs bleu et vert, un chapeau de pêche beige avec une lanière noire sous le menton, des lunettes de vue rouges, un pantalon noir ainsi que des souliers noirs. Il s’exprimerait d’abord en français.

Toute personne qui détiendrait des informations pertinentes en lien avec cette affaire est invitée à contacter le 911 ou encore son poste de quartier.

Pour un traitement confidentiel, il est aussi possible de communiquer avec le centre Info-Crime Montréal au 514-393-1133, ou encore de remplir un formulaire de signalement en ligne. Une récompense pouvant aller jusqu’à 300 $ peut être remise pour toute information éclairante à l’enquête.