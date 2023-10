Enquête sur le triple meurtre d’août 2022

Un manque de suivi psychiatrique souligné devant la coroner

Il y a environ six fois plus de personnes déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Enjeu préoccupant : moins de la moitié avaient reçu un suivi psychiatrique dans l’année précédant le délit.