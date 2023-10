Une tête d’affiche des gangs possiblement tombée dans un piège qui lui a coûté la vie. Des suspects qui appellent un taxi pour fuir la scène de crime après avoir incendié leur propre véhicule. Et des représailles à venir, selon les autorités. Gordy Jean-Paul, un homme dans la trentaine actuellement impliqué dans plusieurs conflits violents entre gangs de rue est mort à Terrebonne dans la nuit de lundi à mardi.

Ce qu’il faut savoir Gordy Jean-Paul, un homme de 34 ans connu du milieu criminel, a perdu la vie à Terrebonne lundi soir. La victime était impliquée dans de nombreux conflits entre gangs de rue, selon des sources criminelles et policières. Sa mort soudaine fait craindre aux autorités un regain de violence armée à court terme. Deux suspects, des mineurs originaires de l’Ontario, ont été interpellés en lien avec ce meurtre.

Pour le moment, la Sûreté du Québec (SQ) continue de parler d’une « mort suspecte » et ne donne pas de détails sur les circonstances du décès survenu sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Pourtant, sur le terrain, les douilles qui tapissent le sol sont bien visibles et le périmètre policier attire bien des regards.

Selon nos informations, la victime est Gordy Jean-Paul, alias Young Dev, un homme de 34 ans bien connu du milieu criminel. Il demeurait à Terrebonne. Il était le frère de Rodney Jean-Paul, tué au début des années 2000 au terme d’un violent conflit entre deux gangs de rue lavallois qui perdure depuis. Il a été retrouvé gravement blessé à l’intérieur de son véhicule.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE YOUTUBE Gordy Jean-Paul, alias Young Dev, dans un récent vidéoclip

Il avait écopé d’une peine de six ans en lien avec une tentative de meurtre survenue au Cabaret Doric à Longueuil en 2018. Il était récemment sorti de prison.

Un piège ? Une transaction qui tourne au vinaigre ?

Selon des individus proches du défunt, tout indique qu’il serait tombé dans un guet-apens lundi autour de 21 h.

Au lendemain du drame, on pouvait toujours apercevoir le VUS noir de Gordy Jean-Paul stationné devant une pharmacie du boulevard des Seigneurs. La fenêtre du côté conducteur était complètement abaissée, alors que la vitre du côté opposé était fracassée. Aucun impact de balle n’était visible sur le véhicule. Plusieurs douilles se trouvaient au sol au niveau de la portière avant côté conducteur.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’une des fenêtres du véhicule de la victime a été fracassée. Celle du côté conducteur était grande ouverte.

Nos sources policières sont claires : la mort de cette tête d’affiche des gangs de rue, influent auprès des jeunes criminels, pourrait mettre de l’huile sur le feu au sein d’une situation déjà très fragile en termes de violence armée. Les autorités sont aux aguets et s’attendent à des ripostes. Cette mort soudaine crée une onde de choc dans le milieu des gangs. Gordy Jean-Paul était l’un des emblèmes d’un conflit vieux de 10 ans.

Les tireurs voulaient s’enfuir en taxi

Les autorités ont localisé un véhicule incendié à moins d’un kilomètre de l’endroit où « Young Dev » a perdu la vie. La SQ ne confirme pas si cette voiture est reliée à l’évènement. Mais selon nos informations, il s’agirait du véhicule utilisé par les tireurs. Les autorités croient que les coups de feu ont été tirés à partir de ce véhicule rouge. Ces derniers auraient eux-mêmes mis feu à la voiture. Ils se seraient ensuite rendus dans une station-service pour appeler un taxi et s’enfuir. Une bien mauvaise idée : ils ont été interpellés peu après par les autorités.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un véhicule incendié a été retrouvé à moins d’un kilomètre de la scène.

Toujours selon nos informations, les deux jeunes hommes ont été arrêtés en lien avec le dossier, considéré comme un homicide. Les policiers de Terrebonne ont retrouvé deux armes à feu et une quantité importante d’argent sur les présumés tireurs.

Impliqué dans des conflits

Père d’un garçon de cinq ans, Gordy Jean-Paul multipliait les provocations visant différents membres de gangs sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, malgré sa récente sortie de prison. Il était impliqué dans plusieurs conflits dans la rue. Sa rivalité la plus médiatisée demeure la guerre en cours avec les Flamed Head Boys (FHB) (secteur Laval-des-Rapides) et les 24 (secteur Saint-François, à Laval).

Selon des documents obtenus par La Presse, la police considère que les sujets reliés aux 24 et aux FHB sont opposés depuis plusieurs années à un gang d’allégeance bleue, dont plusieurs sont originaires du secteur du parc des Tilleuls à Duvernay-Est à Laval. Ce gang n’a actuellement pas de nom connu et est souvent désigné comme étant « Laval Bleu. »

La rivalité entre des sujets reliés à ces deux gangs originaires de Saint-François et de Duvernay-Est perdure depuis plus d’une décennie. Le meurtre de Rodney Jean-Paul, frère aîné de Gordy Jean-Paul, survenu le 1er septembre 2003 serait à l’origine du conflit, croient les autorités. Rodney, qui s’affichait comme d’allégeance bleue (Crack down Posse), a été abattu d’une balle dans la tête par des sujets du gang de Saint-François, qui ont été arrêtés et incarcérés à la suite de l’évènement.

Deux projets d’enquêtes ont d’ailleurs été initiés par le Service de police de Laval (SPL) pour mettre fin à une série de fusillades opposant les deux groupes à l’été 2016 et l’automne 2019.

Gordy Jean-Paul était aussi un rappeur underground qui avait connu une certaine popularité en 2018 notamment avec le morceau J’suis Icy. Le vidéoclip avait récolté plus de 100 000 vues sur YouTube. Son nom d’artiste, Young Dev, faisait référence au fait qu’il était le petit frère de Rodney Jean-Paul, surnommé « Big Dev ».

La mort de Gordy Jean-Paul survient à un moment symbolique dans le milieu des gangs. Le 8 octobre 2022, presque un an jour pour jour, Stéphane Risler Achille (alias So Fly) meurt sous les balles à Saint-François, à Laval. Lors du premier anniversaire de la mort de So Fly, relié aux 24 de Saint-François, Gordy Jean-Paul avait nargué le clan ennemi sur les réseaux sociaux dans plusieurs publications sur Snapchat. Young Dev fait très clairement référence à ce meurtre dans les paroles de sa dernière chanson Backwood : « yeah j’suis So Fly », s’exclame-t-il le sourire aux lèvres dans le vidéoclip désormais retiré de YouTube.

« Il y a du monde à Saint-François et à Laval-des-Rapides qui respirent un petit peu mieux aujourd’hui », nous a confié sous le couvert de l’anonymat une source criminelle.

Par contre, rien n’indique que le décès de lundi soir soit lié à ce conflit. Certaines de nos sources criminelles ont plutôt mentionné un conflit avec certains individus des gangs de rue de Pierrefonds entourant un vol d’argent.

Il se serait également attiré les foudres de BLOCC MAFIA. Ce gang de rue de Chomedey est relié à Sylvain Kabbouchi, criminel notoire de Laval, selon le milieu criminel. Kabbouchi est présentement incarcéré pour le meurtre de Nitchell Lapaix, un ami proche de Gordy Jean-Paul.

Gordy Jean-Paul est également impliqué dans le trafic de stupéfiants. La police étudie tous ces éléments à l’heure actuelle.

Il est difficile pour les autorités de déterminer le motif entourant le crime, puisque les deux suspects arrêtés sont originaires de Brampton et de Toronto, en Ontario.

avec Daniel Renaud, La Presse