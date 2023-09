Le frère d’Abdulla Shaikh avait déjà avisé les autorités que son frère représentait un danger « pour les autres et pour lui-même » avant qu’il soit impliqué dans le triple meurtre survenu durant l’été 2022.

Samir Shaikh s’est également questionné sur le traitement qu’a reçu son frère Abdulla Shaikh lors d’un séjour à l’hôpital deux ans avant le drame.

« Ça se voyait qu’il était pas bien », a expliqué Samir Shaikh dans son témoignage à la coroner Géhane Kamel. Elle préside depuis lundi l’enquête sur les meurtres d’André Lemieux, Mohamed Belhaj et Alex Lévis-Crevier ainsi que sur la mort du suspect Abdulla Shaikh, abattu par les policiers.

La famille Shaikh avait déjà contacté les autorités dans le passé concernant Abdulla Shaikh, qui avait alors disparu sans donner de nouvelles. L’homme de 26 ans avait reçu un diagnostic de schizophrénie en 2017.

Abdulla Shaikh finit par parler aux policiers la journée où sa famille s’inquiète. Quand son frère le voit, ce denier se rend compte qu’il n’est pas dans un état normal. « Je voyais qu’il n’avait pas dormi et mangé. »

« J’ai dit [aux policiers] que je connais mon frère : il va pas bien. Il est un danger pour lui et pour les autres », a poursuivi M. Shaikh. Selon son témoignage, les policiers lui disent qu’ils ne peuvent l’arrêter s’il n’a pas commis de crime.

« Les policiers n’ont rien fait », a laissé tomber Samir Shaikh mercredi après-midi.

« Il entendait des voix »

Abdulla Shaikh part vivre en appartement seul en 2018 et tout semble basculer à ce moment. Les interventions policières à son égard au fil des ans semblent être liées à ses troubles psychiatriques. « Ça a empiré. Logiquement, ça ne fait pas de sens qu’on attende qu’on fasse un crime pour l’arrêter. Moi mon frère, je disais qu’il n’allait pas bien », croit Samir Shaikh.

PHOTO FOURNIE PAR LE CORONER / LA PRESSE CANADIENNE Abdulla Shaikh

Le frère de l’homme abattu par les policiers s’interroge sur les changements à la médication d’Abdulla Shaikh.

« Je me questionne. Pourquoi avant il devait recevoir des injections chaque mois et finalement on change ça pour chaque trois mois ? », a-t-il mis de l’avant.

Abdulla Shaikh avait déjà passé 10 mois à l’hôpital en lien avec ses troubles psychiatriques.

Samir Shaikh a également mentionné qu’il avait déjà voulu s’enfuir du pays. Il s’était même retrouvé à l’aéroport de Dorval.

« Il entendait des voix, voyait des choses dans la rue. Les voix lui disaient d’aller à l’aéroport, de sortir du Canada », raconte le frère.

Abdulla Shaikh n’avait pas d’amis connus, vivait seul et avait très peu de contact avec autrui. « Il ne m’a jamais mentionné des problèmes avec du monde. Il était souvent tout seul après sa sortie de l’hôpital. »

À sa connaissance, il ne consommait ni drogue ni alcool avant le triple meurtre. Au moment de la tragédie, il n’avait pas vu son frère depuis environ trois mois.

Il ignore comment il s’est procuré les deux armes à feu et nombreuses munitions saisies par les policiers le 4 août 2022. Il n’avait pas d’emploi et recevait de l’argent du gouvernement durant la pandémie.

La coroner Géhane Kamel a remercié Samir Shaikh, seul membre de la famille du suspect à témoigner. « Il y a des gens qui font des choix pour lesquels les familles écopent. Pour moi, vous faites aussi partie des familles endeuillées », lui a-t-elle dit. Elle a mentionné à quelques reprises durant l’enquête vouloir éviter la stigmatisation des personnes aux prises avec des troubles mentaux.

Familles en deuil

Des membres des familles des trois victimes du triple meurtre ont également livré de vibrants témoignages. « Le plus dur c’est que mes enfants se rappellent leur oncle et de ce qui s’est passé », a confié Roxanne Lévis-Crevier, grande sœur d’Alex Lévis-Crevier, tué par balles alors qu’il se déplaçait en planche à roulettes.

Le jeune homme de 22 ans vivait près de chez elle et côtoyait régulièrement ses trois enfants.

Elle a appris la triste nouvelle du triple meurtre sur les réseaux sociaux. Elle a ensuite tenté de contacter son frère à ce sujet, sans succès.

Agressif et violent, dit une ex-conjointe

Abdulla Shaikh pouvait se montrer agressif envers des inconnus et ce bien avant le triple homicide, a expliqué Marllely Florez Serna, qui a été en couple avec l’homme de 26 ans entre 2014 et 2016.

Il lui arrivait d’avoir des comportements colériques envers des inconnus. « Il était capable de se fâcher. Il pouvait être tranquille, mais si les gens embarquaient trop sur lui il se fâchait », a précisé la jeune femme.

Cette attitude était provoquée par des évènements banals comme un service trop lent au Tim Hortons ou quelqu’un qui le dépassait en voiture. « Il a déjà voulu frapper quelqu’un avec un bâton et cracher sur quelqu’un. Il le disait, mais il ne le faisait pas. »

Elle a expliqué à la coroner qu’Abdulla Shaikh l’avait déjà frappée. « Il y a eu des cas d’agressivité physique, verbale et financier envers moi. »

L’ex-conjointe n’a jamais été au courant de problèmes de santé mentale à l’époque où elle était en couple avec Abdulla Shaikh.