Zulika Salim, 47 ans, et son fils Justin Gayapersad, 10 ans, deux des victimes de l’accident

Les États-Unis demandent l’extradition d’un camionneur québécois soupçonné d’être impliqué dans une collision qui a coûté la vie à trois membres d’une même famille, dont deux enfants, dans la ville de Ulster, dans l’état de New York, en 2020.

Luc Leblanc, un homme de 65 ans, fait l’objet d’une demande d’extradition des autorités américaines en lien avec l’accident, selon des documents judiciaires consultés par La Presse. L’enquête a démontré que le conducteur aurait utilisé sa tablette quelques minutes avant la collision.

L’accident était survenu sur l’autoroute le 2 août 2020, selon les faits résumés dans l’affidavit obtenu par La Presse. Le camionneur, à bord d’une semi-remorque, aurait heurté deux véhicules dans lesquels circulaient plusieurs membres d’une famille originaire du Bronx, à New York. Parmi les occupants se trouvaient une fillette de 14 ans et son frère de 10 ans. Chelsea Gayapersad et Justin Gayapersad ont perdu la vie cette journée-là. Zulika Salim, une femme de 47 ans de la même famille, avait également succombé à ses blessures.

Peu après la collision mortelle, Luc Leblanc s’était identifié aux policiers. Il avait déclaré qu’il ne regardait pas la route au moment de la collision puisqu’il changeait la station de radio à bord de son véhicule. « La circulation devant lui s’est arrêtée et il n’aurait pas été possible d’immobiliser son véhicule », selon le résumé des faits de l’époque.

« L’enquête a démontré que M. Leblanc n’aurait pas freiné immédiatement après avoir heurté le premier véhicule », indique-t-on dans l’affidavit.

Luc Leblanc, un résident de Salaberry-De-Salaberry-de-Valleyfield, est actuellement employé par Sylvester & Forget Transport.

Il a été libéré sous condition la semaine dernière lors d’une audience tenue au palais de justice de Montréal.

Son retour en cour est prévu pour octobre prochain.

Avec Daniel Renaud, La Presse