Des éléments de preuve se font attendre dans le dossier de Pierre Ny St-Amand, chauffeur d’autobus accusé d’avoir foncé dans une garderie de Laval en février

(Laval) Le processus judiciaire apparaît bien long aux personnes touchées de près ou de loin par l’attentat à la garderie de Laval, a constaté La Presse. Plus de six mois après la tragédie, la défense de Pierre Ny St-Amand – chauffeur d’autobus accusé d’avoir foncé dans la garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres – attend toujours des éléments de preuve pour pouvoir progresser.

« Tout le monde a hâte d’avoir un verdict », dit Claudine Massé, résidante du quartier Sainte-Rose à Laval. Le même jour, au palais de justice de la ville, situé à une dizaine de kilomètres, un nouveau report a été demandé conjointement par l’avocat de la défense, Me Julien Lespérance, et la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond.

La raison : des éléments de preuve manquent toujours. En effet, des rapports d’expertise et l’analyse de documents doivent encore être terminés du côté des enquêteurs de police et de la Couronne avant d’être transmis à la défense, a souligné Me Dalphond devant les journalistes.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Pierre Ny St-Amand

« C’est un vraiment un gros dossier, il y a beaucoup de preuves à analyser, entre autres concernant l’autobus », a aussi justifié Me Lespérance.

L’étape de divulgation de la preuve permet à la défense de l’accusé d’avoir accès à tous les éléments pour préparer sa stratégie. Une fois ce processus terminé, la prochaine étape, soit l’enquête préliminaire, peut débuter.

Dans l’incompréhension

Dans le quartier Sainte-Rose, l’incompréhension demeure. « C’est enrageant et terrifiant que cet homme ait pu faire cela », explique Catherine Labelle, une autre résidente de la rue des Patriotes. « On voudrait avoir une compréhension [de ce qui s’est passé] », ajoute-t-elle.

Rappelons que le 8 février, une onde de choc a parcouru le Québec quand Pierre Ny St-Amand, chauffeur à la Société de transport de Laval, a foncé avec un autobus dans une garderie du quartier Sainte-Rose. Deux enfants ont été tués et six autres ont été blessés.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Ny St-Amand aurait fait deux morts et six blessés en fonçant dans une garderie de Laval avec un autobus, le 8 février dernier.

Selon les témoins sur place, Pierre Ny St-Amand est ensuite descendu de l’autobus dans un état agité et a tenté de se dénuder. Il a été maîtrisé par des voisins en attendant l’arrivée des policiers. Certains ont affirmé qu’il avait l’air « hystérique ».

Depuis quelques semaines, un mémorial à la mémoire de Jacob Gauthier, l’une des victimes, tué à l’âge de 4 ans, a été érigé par sa famille dans la rue Vinet. Ce petit chemin relie la rue des Patriotes au parc Notre-Dame.

Des pierres colorées, couvertes de dessins, de poèmes et de petits mots, ont été déposées sur une dizaine de mètres. Un sentier à la mémoire de l’enfant.

« Quand les mots ne suffisent pas, que ces petits pas de pierres te mènent aussi loin que notre amour te porte », peut-on lire sur une affiche accrochée à la clôture.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des pierres colorées, couvertes de dessins, de poèmes et de petits mots, ont été déposées sur une dizaine de mètres.

Une belle façon pour le quartier de soutenir la famille endeuillée, estime Mme Labelle. « Pour qu’ils puissent prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls, que beaucoup de gens partagent ce drame-là, leur tristesse. »

Même son de cloche du côté de Claudine Massé, dont les enfants Maxime et Florence sont amis avec la grande sœur de Jacob Gauthier. Vivant en face du mémorial, ils en sont devenus les gardiens. « C’est un beau symbole, une façon de participer un peu à leur peine, témoigne-t-elle. Et pour les enfants, ils sentent qu’ils font un peu partie du projet. »

« Ça s’étire en longueur »

N’empêche, des inquiétudes demeurent quant au processus judiciaire. « Ça s’étire en longueur », remarque Mme Massé. « Et il faut que ça se termine de façon juste et correcte », renchérit-elle.

Elle craint notamment que l’état mental de M. St-Amand au moment des évènements ait un impact sur son verdict – c’est-à-dire qu’il soit libéré, car reconnu non criminellement responsable.

Lorsqu’une personne est reconnue non criminellement responsable, elle n’est pas acquittée de son crime, mais il est établi qu’elle doit être traitée plutôt que punie, selon Éducaloi.

Dans ce cas, la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) devient responsable de la personne. En fonction de son état, elle pourra être libérée ou, au contraire, détenue à l’hôpital pour une durée qui sera réévaluée chaque année.

M. St-Amand fait face à neuf chefs d’accusation, notamment de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur deux enfants, et de voies de fait causant des lésions corporelles sur quatre enfants.

Plusieurs évaluations psychiatriques ont été demandées depuis sa mise en accusation. L’homme de 51 ans a d’abord été jugé apte à comparaître.

L’évaluation psychiatrique permettant de déterminer sa responsabilité criminelle a aussi été terminée par des psychiatres de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel en avril. Le rapport a été placé sous scellé et demeure confidentiel.

Une nouvelle comparution dans le dossier de M. St-Amand aura lieu le 26 septembre au palais de justice de Laval.