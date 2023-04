Pierre Ny St-Amand est inculpé de neuf chefs d’accusation d’homicide et de conduite dangereuse ayant causé la mort.

L’Institut Philippe-Pinel a terminé le rapport psychiatrique de Pierre Ny St-Amand, ce chauffeur d’autobus qui a foncé dans une garderie de Laval. Les avocats n’ont toutefois eu que quelques minutes pour consulter le document de 22 pages, mercredi, et ont demandé à la Cour de reporter la cause au 13 juin, au palais de justice de Laval.

L’hôpital psychiatrique a mis 60 jours pour compléter l’évaluation de Pierre Ny St-Amand, qui est accusé d’avoir tué deux enfants et d’en avoir blessé plusieurs autres, le 8 février dans le quartier Sainte-Rose, à Laval. L’homme de 51 ans est inculpé de neuf chefs d’accusation d’homicide et de conduite dangereuse ayant causé la mort. Il a comparu par visioconférence, mais n’a pas eu à parler pendant l’audience.

L’avocat de la défense, Me Julien Lespérance Hudon, a demandé que le rapport soit placé sous scellé. Il a d’ailleurs affirmé que M. St-Amand resterait à l’Institut Philippe-Pinel et qu’il ne serait pas envoyé en centre de détention même si l’évaluation est complétée. Cette évaluation, demandée par la défense, vise à déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé au moment du crime.

« Le rapport a été déposé ce matin même à la cour, a-t-il dit en mêlée de presse. On parle d’un rapport de 22 pages. Dans un rapport, ce ne sont pas juste des conclusions qui disent oui ou non. C’est dans les détails que ça se trouve. Il y a le concept de non-responsabilité criminelle au niveau médical, mais il faut aussi que ça s’applique au niveau légal. Ce sont deux concepts différents. »

Il a d’ailleurs mentionné que son client « se porte bien », sans révéler d’autres détails sur son état de santé.

La procureure de la Couronne a acquiescé à la remise de l’audience et à la mise sous scellé du rapport psychiatrique. « [Le rapport] est placé sous scellé pour éviter que des membres du public puissent en prendre connaissance. C’est un rapport qui contient, comme vous le savez, des informations très personnelles », a expliqué Me Karine Dalphond.

« On doit prendre connaissance de ce rapport et regarder les avenues qui se présentent [à nous comme] une contre contre-expertise, un dossier qui va de l’avant ou une suggestion commune. Mais on n’a aucune idée pour le moment », a-t-elle ajouté.

La Couronne a aussi demandé au juge que certains effets personnels, comme un téléphone cellulaire et une sacoche pour homme, soient remis à la conjointe de Pierre Ny St-Amand.

Le 8 février, un autobus de la Société de transport de Laval a percuté à grande vitesse la Garderie éducative Sainte-Rose. Maëva David et Jacob Gauthier, 4 ans, ont perdu la vie alors qu’ils jouaient avec des amis. Six autres enfants en bas âge ont été blessés ce jour-là.

Après la collision, Pierre Ny St-Amand serait sorti de son autobus et aurait tenté de se dénuder. Ce sont des parents et des voisins qui sont parvenus à le maîtriser en attendant l’arrivée des secours.