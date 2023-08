(Saint-Léandre) Un accident a tourné au drame, samedi après-midi, sur un terrain privé de Saint-Léandre, dans le Bas-Saint-Laurent, faisant quatre morts.

La Presse Canadienne

L’accident impliquant une plateforme élévatrice à ciseaux s’est produit vers 16 h sur le terrain d’une maison unifamiliale en construction, situé sur la rue Principale, à Saint-Léandre, une toute petite municipalité de 376 habitants.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), quatre personnes se trouvaient sur la plateforme qui était en hauteur lorsque pour une raison encore inconnue, elle s’est renversée sur le sol.

« Les occupants ont fait une chute de plusieurs mètres. Sur place, l’on a constaté le décès de l’un d’eux », a indiqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ. Il s’agit d’un homme de 27 ans.

Les trois autres occupants de la plateforme, qui étaient dans un état critique, ont été transportés à l’hôpital, où ils ont succombé à leurs blessures au cours de la nuit.

Les victimes sont une femme de 53 ans et un homme de 60 ans de Rivière-du-Loup, ainsi qu’une femme de 24 ans de Saint-Léandre, tout comme la première victime de 27 ans morte.

Des enquêteurs et techniciens du service de l’identité judiciaire de la Sûreté du Québec ont analysé la scène afin de mieux comprendre les causes et circonstances de cet accident qui a causé de multiples décès.

« Il va y avoir une inspection mécanique du chariot élévateur également », a précisé le sergent Tremblay.

Une enquête du coroner est également en cours.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a aussi été avisée de l’évènement.

L’enquête de la CNESST déterminera notamment si un bris de l’équipement pourrait être en cause.