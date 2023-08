Champignons hallucinogènes illégaux

Nouvelles perquisitions chez FunGuyz, le SPVM hausse le ton

La police de Montréal hausse le ton contre l’entreprise FunGuyz, qui vend illégalement des champignons hallucinogènes dans la métropole. En plus de mener deux autres perquisitions à Montréal et à Longueuil, le corps policier a obtenu jeudi une « ordonnance de blocage » afin de saisir l’immeuble et d’empêcher la boutique de rouvrir une fois de plus.