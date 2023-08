Poste de commandement, plongeurs et hélicoptère de la Sûreté du Québec, mais aussi des premiers répondants sont déployés dans le secteur de la baie Missisquoi depuis tôt mardi matin dans l’espoir de retrouver un jeune kayakeur disparu.

La Sûreté du Québec lance un appel à la population afin de retrouver un kayakiste qui manque à l’appel depuis tard lundi soir en Montérégie. Mardi, un corps a été retrouvé dans les Laurentides, et il pourrait s’agir d’un canoteur porté disparu lundi soir.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Un kayak sans occupant a été retrouvé mardi matin dans le secteur de Philipsburg, dans la baie Missisquoi.

Celui qui y prenait place, Mathieu Lesage, 25 ans, était parti en milieu de soirée la veille, mais n’était toujours pas rentré après minuit, explique Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec en Montérégie.

« Vers minuit quinze cette nuit, les policiers du poste du Haut-Richelieu ont reçu un appel concernant un homme de 25 ans qui manquait à l’appel à Clarenceville », relate-t-elle.

Poste de commandement, plongeurs et hélicoptère de la Sûreté du Québec, mais aussi des premiers répondants sont déployés dans le secteur de la baie depuis tôt mardi matin dans l’espoir de retrouver le jeune homme.

Comme le plan d’eau se situe à la frontière avec les États-Unis, les forces de l’ordre de l’État de New York sont aussi sur un pied d’alerte et contribuent aux recherches, ainsi que des membres de la GRC.

M. Lesage mesure 1m83 (six pieds), pèse 70 kg (155 lb), a les cheveux blonds et les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait un coton ouaté noir avec le logo bleu d’une boussole à l’arrière, une casquette noire et des pantalons noirs.

La SQ invite quiconque détenant de l’information permettant de retrouver le kayakiste à communiquer confidentiellement avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.

Un corps retrouvé à Sainte-Anne-du-Lac

Vers 10 h 30, mardi matin, l’équipe de sauvetage du service de sécurité incendie de Sainte-Anne-du-Lac, dans les Laurentides, a repêché un corps dans le Grand lac Rabot.

Tout porte à croire que le corps serait celui d’un homme porté disparu lundi soir, indique Mme Savoie.

« Vers sept heures ce matin, les policiers ont été avisés qu’une personne ne serait pas revenue d’une sortie en canot sur ce lac. L’homme dans la quarantaine était parti soit en fin de soirée, soit au courant de la nuit », précise la porte-parole.

Lourd bilan

Ces disparitions s’ajoutent au bilan déjà lourd des vacances de la construction.

Dimanche, un quinquagénaire de Château-Richer, dans la région de Québec, est mort en début d’après-midi après avoir été retrouvé inanimé près d’un plan d’eau.

Au même moment, une femme de 91 ans s’est noyée dans une piscine à Loretteville, dans la région de Québec.

Plus tard en soirée, deux nageurs sont disparus dans les Laurentides. Le premier a été perdu de vue au lac Monroe et le second s’est noyé dans la rivière Rouge, près de la municipalité d’Huberdeau. Leurs corps ont été retrouvés lundi.