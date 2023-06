Les deux individus soupçonnés d’avoir ouvert le feu sur Leonardo Rizzuto à la mi-mars à Laval demeurent incarcérés en attendant la suite des procédures.

Steve Emmanuel Barthélémy, 34 ans, et Kevin Rochebrun, 32 ans, qui sont détenus depuis le 19 juin dernier, sont accusés de tentative de meurtre, d’avoir déchargé une arme à feu en mettant la vie en danger et de s’être trouvés dans un véhicule dans lequel ils savaient qu’il y avait une arme à feu.

Rochebrun est également accusé de bris d’ordonnance, car il lui était déjà interdit de posséder une arme.

Barthélémy, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, a demandé de recouvrer sa liberté en attendant la suite des procédures devant le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec, mardi matin, au palais de justice de Laval.

Une ordonnance de non-publication nous empêche toutefois de révéler la preuve présentée en cour.

Mercredi midi, le juge Garneau a refusé sa demande de remise en liberté sur le troisième motif, c’est-à-dire que sa libération provisoire minerait la confiance du public en l’administration de la justice.

Rochebrun a aussi subi son enquête sur remise en liberté, mais il a remis à plus tard la présentation de son plan de sortie alors le juge ne s’est pas prononcé dans son cas.

Kevin Rochebrun a des antécédents criminels.

Il a notamment été condamné à trois ans d’emprisonnement pour possession d’arme après avoir participé à un attentat raté contre le mafieux Marco Pizzi, dans l’est de Montréal, en août 2016.

Me Isabelle Poulin et Me Amanda Santache, du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du DPCP, représentent la Poursuite dans ce dossier alors que Rochebrun et Barthélémy sont respectivement défendus par Me Réginal Victorin et Me Martin Latour.

La cause a été reportée au 10 août.

Rappel des évènements

Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, a été blessé par balles aux jambes et à une épaule alors qu’il était seul à bord de sa Mercedes sur l’autoroute 440 direction ouest, près de l’autoroute 13.

Les projectiles ont été tirés à partir d’une voiture en marche qui a ralenti à la hauteur du véhicule de Rizzuto, et ce dernier a ensuite effectué plusieurs manœuvres avec sa voiture pour fuir ses agresseurs et s’arrêter dans le stationnement d’une entreprise où il a été secouru.

Les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), chapeautée par la Sûreté du Québec, ont retrouvé l’arme de poing qui aurait servi lors du crime deux semaines plus tard, dans un fossé de la montée Champagne, dans le quartier sainte-Dorothée à Laval.

Dans les heures qui ont suivi l’attentat, les médias, citant des sources policières, expliquaient que l’attentat contre Leonardo Rizzuto pouvait être relié à deux tentatives de meurtre dont un ancien lieutenant du clan des Siciliens, Francesco Del Balso, a été victime en novembre et février dernier.

Del Balso, 53 ans, qui s’était rallié à des membres influents des Hells Angels, a été assassiné le 5 juin dernier.

Un conflit en lien avec le contrôle des paris sportifs illégaux serait le dénominateur commun entre ces évènements.

Nos sources ignorent si d’autres évènements violents risquent encore de secouer le crime organisé montréalais au cours des prochaines semaines ou si, au contraire, le milieu entrera dans une nouvelle période d’accalmie jusqu’à de prochaines tensions.

Rappelons que Claudia Iacono, femme d’un individu relié à la mafia, Anthony Gallo, a été tuée par balles le 16 mai. Les enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM ont arrêté le présumé meurtrier, un résidant de l’Ontario.

