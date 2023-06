L’incendie d’un camion semi-remorque, survenu tôt vendredi sous un viaduc du Réseau express métropolitain (REM), a fortement perturbé l’heure de pointe matinale sur la Rive-Sud. Une portion de l’autoroute 15 Nord a dû être fermée pour « une durée indéterminée » à la sortie du pont Samuel-De Champlain.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte avoir été appelée à se rendre sur les lieux vers 1 h 45, vendredi, pour un camion semi-remorque qui était en feu. Aucune personne n’a toutefois été blessée, le conducteur s’en étant sorti indemne. « Il n’y aurait pas non plus de matières dangereuses impliquées à première vue », a indiqué l’agent Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Plusieurs pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été envoyés sur les lieux. Le véhicule a été complètement brûlé. « Toutes les voies ont été fermées par mesure de sécurité et un détour est organisé par l’autoroute Bonaventure », a précisé M. Tremblay.

Peu après 8 h, le ministère des Transports a indiqué que le nettoyage de la chaussée et des inspections devaient toujours être réalisés avant une réouverture. La fermeture de l’autoroute 15 Nord entre les axes Bonaventure et Gaétan-Laberge était alors maintenue pour une « durée indéterminée », entravant ainsi l’un des accès principaux au pont Samuel-De Champlain.

La circulation y était très dense vendredi matin. Toutes les autres traverses entre la Rive-Sud et Montréal, à savoir les ponts Jacques-Cartier et Victoria ainsi que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, étaient aussi sans surprise très entravées en début de journée.

Le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a d’ailleurs indiqué avoir fait prolonger l’horaire de pointe au pont Victoria. « Les deux travées resteront en direction Montréal jusqu’à nouvel ordre afin d’aider à la circulation », a souligné l’attaché de presse Maxime Roy.

Tests sur la structure

Au passage de La Presse, vendredi matin, des ingénieurs inspectaient toujours la structure du rail du REM qui a été endommagée par l’incendie. Selon nos informations, le viaduc n’aurait pas subi de dommages matériels importants, mais on ne souhaite prendre aucun risque avec la tenue d’une inspection technique.

« L’inspection vise à confirmer, dans un premier temps, le rétablissement de la circulation autoroutière. Dans un second, si les tests du REM peuvent se poursuivre entre L’Île-des-Sœurs et la gare Centrale. Entre-temps, toutes les activités de tests sont maintenues entre la station Brossard et la station Île-des-Sœurs », a expliqué une porte-parole de CDPQ Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau.

Mardi soir, des pompiers et ambulanciers avaient aussi été observés sur le pont Samuel-De Champlain, tout près des rails du REM. Il s’agissait toutefois d’une « simulation d’urgence » faisant partie des tests actuels.

« Les simulations d’urgence font partie intégrante de la phase de tests en vue de la mise en service du REM sur la Rive-Sud. Ces exercices permettent aux équipes d’opération et services d’urgence de faire efficacement face aux situations imprévues et de s’assurer que le REM est prêt à faire face à toutes sortes de situations », avait alors précisé Mme Rouillard-Moreau.

Tout cela survient alors que l’ultime étape préalable à l’inauguration du REM tarde à commencer : quatre semaines après le report du lancement du service, confirmé en mai, la « marche à blanc » n’avait toujours pas débuté en début de semaine.

Par « marche à blanc », on entend la phase finale de tests qui devrait durer « environ un mois », correspond à une exploitation normale du réseau, mais sans passagers, précise CDPQ Infra sur son site. Pendant cette période, « les voitures circuleront à la fréquence et aux horaires prévus pour la mise en service ».

Avec Philippe Teisceira-Lessard