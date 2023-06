Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mis la main au collet de quatre présumés voleurs. Des dizaines de milliers de dollars de bijoux ont été trouvés lors de perquisition dans la voiture et le domicile appartenant au groupe.

Les quatre suspects sont âgés de 21, 30, 37 et 38 ans, a annoncé le SPVM par communiqué jeudi. Ils ont été arrêtés le 2 juin dernier. Ils pourraient faire partie d’un réseau structuré de cambrioleurs, prévient le corps policier.

Selon l’enquête du SPVM, ils auraient participé à une série d’introductions par effraction dans des demeures luxueuses de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, ainsi que d’autres quartiers du nord et du sud de la métropole.

Depuis le début de l’année, plusieurs secteurs de Montréal étaient « aux prises avec une vague d’introductions par effractions dans des maisons luxueuses », souligne le SPVM.

Pendant l’enquête, les policiers ont saisi des bijoux d’une valeur totalisant 95 000 $ dans un véhicule appartenant au groupe. Une autre perquisition au domicile de l’un des suspects a permis de mettre la main sur des bijoux d’une valeur de plus de 100 000 $.

L’enquête et les arrestations ont été dirigées par la Section des enquêtes criminelles ouest. Plusieurs postes de quartier ont aussi contribué, dont le PDQ 9 qui couvre les secteurs de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest.

L’enquête se poursuit. Toute personne détenant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de transmettre un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393‑1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca, indique le SPVM.