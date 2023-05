Neuf et dix ans de prison pour avoir tiré sur un avocat

Deux hommes qui s’étaient rendus chez un avocat de Mont-Saint-Hilaire pour lui tirer dessus à travers la porte de sa maison ont été condamnés respectivement à neuf ans et dix ans de prison au palais de justice de Longueuil lundi, alors qu’un important promoteur immobilier accusé dans la même affaire attend toujours son procès.

La Presse

Daouda Dieng et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye avaient été acquittés de tentative de meurtre, mais reconnus coupables d’avoir déchargé une arme à feu d’une façon dangereuse pour la victime, au terme de leur procès devant le juge Stéphane Godri.

Les faits remontent au soir du 26 mars 2020. Les deux hommes s’étaient présentés à la maison de l’avocat Nicholas Daudelin, au sud de Montréal. Me Daudelin, dans son témoignage, a raconté qu’un individu lui avait demandé de confirmer son identité à travers la fenêtre de sa porte d’entrée.

« Je le sais que c’est toi », aurait dit l’homme qui se tenait dehors. Un deuxième suspect serait alors sorti de l’obscurité, un pistolet noir à la main. Atteint d’une balle à la jambe, Me Daudelin avait tout de suite fait un lien avec un de ses dossiers de cour, dans lequel il représentait le Mouvement Desjardins face au promoteur immobilier de Joliette Jean-François Malo. Il avait dit à sa conjointe d’appeler rapidement les autres avocats impliqués dans le dossier avec lui.

« J’ai dit : “C’est Malo qui m’a tiré, appelle-les, il faut les mettre à l’abri.” Ils ont des enfants, j’avais peur d’une attaque coordonnée », a-t-il raconté lors de son témoignage.

Soupçons de fraude

Me Daudelin avait expliqué avoir connu d’abord Jean-François Malo dans le cadre d’un litige avec la Caisse populaire de Joliette. En 2019, il avait ensuite entrepris au nom de la Fédération des caisses Desjardins du Québec une série de recours civils en lien avec des soupçons de fraude de la part du groupe d’entreprises de M. Malo. S’en est suivi un « feu roulant » de procédures de part et d’autre, un conflit qui menait les deux parties devant la cour « toutes les semaines », selon lui.

Au procès de Daouda Dieng et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, la poursuite a démontré que Malo avait rencontré en personne l’un des accusés peu avant l’attaque contre Me Daudelin. Le juge a reconnu que l’attaque contre l’avocat était au bénéfice de Malo et que la victime a été visée en raison de son statut au sein du système.

« Le juge a reconnu que les faits particuliers de la cause justifiaient une peine dans le haut de la fourchette », a commenté la procureure de la Couronne Me Tian Meng, du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Pour l’instant, la preuve n’a toutefois pas été faite que Malo a commandé l’attentat ou y a participé, comme le veut la théorie de la poursuite. Le promoteur immobilier est accusé de tentative de meurtre dans ce même dossier et aura son procès à une date indéterminée.