Deux hommes âgés dans la vingtaine ont été appréhendés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mercredi en lien avec une tentative de meurtre qui avait eu lieu à Verdun l’été dernier. Une victime avait été blessée à la jambe.

Elijah Stiell, âgé de 20 ans, et Kyle Grant, âgé de 21 ans, ont tous les deux comparu au palais de justice de Montréal après avoir été arrêtés mercredi dans cette affaire, a indiqué le SPVM par communiqué.

Elijah Stiell fait face à des accusations de tentative de meurtre et de décharge d’arme à feu. Kyle Grant, lui, a été accusé de tentative de meurtre, de possession d’arme prohibée et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic.

Lors de l’arrestation, les policiers du SPVM ont aussi procédé à des perquisitions à LaSalle et Verdun. Ils ont saisi deux armes à feu, un chargeur à haute capacité, un pistolet électrique et près de 10 000 $ de crack.

L’affaire remonte au 8 juin 2022, quand quatre personnes se sont donné rendez-vous à l’angle des rues Ethel et de l’Église, dans l’arrondissement de Verdun.

La transaction de drogue a toutefois viré au conflit. Un des suspects a sorti une arme à feu et tiré quatre fois en direction de la victime, qui a été blessée à la jambe. Le suspect et son complice ont alors pris la fuite à pied.

La Presse Canadienne avait rapporté que l’homme blessé accompagné d’une femme avait demandé de l’aide à l’intersection du boulevard LaSalle et de la rue Galt cette nuit là. Il avait dû être hospitalisé et reposait dans un état stable, au lendemain de l’altercation.

L’enquête a été dirigée par la Section des enquêtes criminelles Sud, qui a bénéficié du soutien du Groupe tactique d’intervention et du poste de quartier 16 (Verdun). Le SPVM collabore aussi à CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée mise en place par le ministère de la Sécurité publique.

Toute personne détenant des informations sur des évènements de cette nature peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier, précise le SPVM dans son communiqué.

Il est aussi possible d’entre en contact de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca. Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises à certaines conditions par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects.