Des élèves de sixième année d’une école primaire de Sherbrooke ont fait la découverte d’un corps inanimé lors d’une sortie, mardi en début de journée. La police a ouvert une enquête, mais affirme qu’aucun élément criminel ne serait en cause à première vue.

L’évènement s’est déroulé en avant-midi, au mont Bellevue, lors d’une activité avec des élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire.

Selon nos informations, les élèves ont été pris en charge par des policiers sur les lieux, mais aussi par des employés de l’école et de la commission scolaire.

Martin Carrier, le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), confirme qu’une enquête a été ouverte. « À première vue toutefois, il n’y aurait pas d’élément criminel en cause. On parlerait d’un geste volontaire », a-t-il détaillé sans s’avancer davantage sur les causes et les circonstances de l’affaire.

La directrice de l’école, Brigitte Leclerc, a soutenu dans une lettre envoyée aux parents citée par plusieurs médias que « certains des élèves ont pu être témoins d’un peu plus près et les parents ont été contactés rapidement ainsi que d’autres élèves qui en éprouvaient le besoin ».

« Malgré ces circonstances malheureuses, la journée s’est quand même déroulée dans le calme pour la plupart des élèves de l’école », a-t-elle toutefois nuancé.

Certains « intervenants spécialisés » ont tout de même été appelés en renfort pour soutenir les enseignants et le personnel auprès des élèves, a précisé Mme Leclerc.

Elle conseille d’ailleurs aux parents des élèves qui auraient été témoins de la scène de « demeurer attentifs et à l’écoute » de leurs enfants au courant des prochains jours, voire des prochaines semaines.