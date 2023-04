Un incident a emporté un employé de l’entreprise ferroviaire Canadien National (CN) dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à Montréal vendredi après-midi. Ce drame survient en plein Jour de deuil national pour honorer les victimes d’accident de travail.

L’incident mortel, dont les circonstances n’ont pas été rendues publiques par l’entreprise, s’est déroulé sur « sur la propriété du CN impliquant un employé du CN », a indiqué par courriel Jonathan Abecassis, porte-parole de l’entreprise.

Le réseau de l’entreprise ferroviaire traverse le nord-est de l’île de Montréal. Il circule notamment dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Il longe une partie du boulevard Henri-Bourassa avant de joindre la rue Notre-Dame à la pointe de l’Île.

Il n’a pas été possible pour La Presse de connaître l’endroit exact ou l’accident a eu lieu.

« Nous tenons à offrir nos sincères condoléances à la famille, aux amis, aux proches et à la collectivité en cette période tragique », a souligné M. Abecassis. Une enquête a été ouverte et l’entreprise ne souhaite pas émettre d’autre commentaire, a-t-il ajouté.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a affirmé qu’aucun élément criminel n’avait été identifié et que l’enquête relevait d’organismes fédéraux pour les accidents de travail et du coroner.

Jour de deuil national

Ce décès survient en plein jour de deuil national, une journée soulignée à l’international « pour honorer les travailleurs qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions », précise le CN dans un communiqué diffusé le matin même.

Chaque année, à 11 h le 28 avril, les manœuvres de triage du CN sont suspendues et une minute de silence est observée par les employés. Les cloches sont aussi sonnées dans les trains en déplacements.

« En ce jour et chaque jour de l’année, nos pensées se tournent vers nos collègues, nos amis et nos familles qui ont souffert à la suite d’un accident ou d’une blessure, écrit l’entreprise. Nous profitons de l’occasion pour interrompre le travail et nous renouvelons notre engagement à faire en sorte que ces tragédies ne se reproduisent plus jamais et à éliminer les risques sur notre chemin vers l’objectif zéro. »

« La sécurité est une valeur fondamentale au CN, peut-on aussi lire dans le communiqué. Chaque jour est une occasion de renouveler notre engagement à l’égard de la sécurité et de croire que l’objectif zéro est possible – zéro blessure, zéro décès et zéro dommage. »

N’en demeure pas moins que le travail de cheminot se déroule dans un milieu très difficile, rappelle l’entreprise.

« Malheureusement, indique le communiqué, en tant que cheminots, voir les blessures que subissent parfois nos collègues ou pire, les voir mourir nous rappelle à quel point notre milieu de travail peut être impitoyable. »