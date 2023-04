Des accusations pourraient bientôt être déposées contre ce conducteur qui a tenté de forcer son passage sur une rue fermée, poussant un signaleur routier avec sa voiture, la semaine dernière. La police de Montréal a annoncé mercredi avoir remis ses informations au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

La Section des enquêtes criminelles Sud du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme en effet avoir « transmis un dossier au DPCP » concernant « l’automobiliste qui a poussé un signaleur routier avec son véhicule, la semaine dernière, dans l’arrondissement du Sud-Ouest ».

Cela signifie qu’une plainte formelle a donc été transmise. Le corps policier précise toutefois que le Directeur des poursuites « en fera l’analyse afin de déterminer s’il déposera des accusations et, le cas échéant, lesquelles ». D’après nos informations, des accusations d’agression armée, voire de conduite dangereuse, pourraient être en cause.

« La sécurité des signaleurs routiers est importante et ce type de comportement envers eux ne peut être toléré. Si vous êtes témoin d’une situation semblable, contactez immédiatement le 911 », insiste le SPVM.

« Tu revires de bord »

C’est au coin de l’avenue Atwater et de la rue Saint-Antoine, où des travaux sont en cours depuis l’automne, que l’évènement en question s’était déroulé en fin de journée, mercredi dernier, peu avant 18 h. Dans une vidéo d’abord diffusée sur le réseau social TikTok, on peut voir un automobiliste à bord de son véhicule continuer d’avancer, alors que le signaleur lui bloque l’accès.

L’agression dure plusieurs secondes. À un moment, l’automobiliste s’immobilise et semble invectiver le signaleur routier. C’est alors qu’un autre travailleur de la construction aborde le conducteur et lui demande de quitter les lieux. « Tu revires de bord et tu t’en vas », lui lance-t-il, visiblement irrité.

Après d’autres joutes verbales, le conducteur finit par reculer et quitter les lieux, sous le regard ébahi de celle qui avait filmé la scène. L’internaute, qui dit avoir noté la plaque de l’automobiliste, a d’ailleurs indiqué sur TikTok avoir transmis la vidéo au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une enquête policière avait alors été ouverte et des témoins ont été rencontrés par les enquêteurs, peu après la diffusion de la vidéo. Le signaleur a notamment été rencontré par les policiers et le conducteur a été localisé. La porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier, a confirmé ce mercredi que le dossier du SPVM a bien été reçu, mais qu’il est présentement « en analyse ».

Jean-François Dionne, le président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec (ATSRQ), avait déploré dans la foulée que « les contraventions ne sont pas asses élevées » aux abords d’un chantier. « C’est environ 300 $ plus les frais, et quatre points de démérite. Nous, ce qu’on propose, c’est six points de démérite et 900 $ plus les frais. Disons que ça calmerait pas mal de monde », a-t-il martelé.