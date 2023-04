Deux hommes qui ont soumis une femme à un sordide viol collectif après l’avoir raccompagnée à son hôtel pour sa « sécurité » ont écopé de peine variant entre quatre ans et demi et six ans de pénitencier. L’un des agresseurs, John Jamesley Felix, se considère même comme une « victime » dans cette affaire.

Une jeune femme de passage à Montréal pour assister à l’anniversaire d’une amie a vécu l’enfer en mai 2020. En fin de soirée, Kervin Legros lui a offert de la raccompagner à son hôtel, puisqu’elle avait consommé trop d’alcool. Son ami John Jamesley Felix le suivait avec un autre véhicule.

« Mais plutôt que de prendre soin d’elle, ils ont profité de sa vulnérabilité et l’ont agressé sexuellement », résume la juge Suzanne Costom

Dès qu’il entre dans la chambre, John Jamesley Felix pousse la victime sur un lit et se met à la déshabiller. « Arrête de crier, arrête de pleurer, sinon on va te tuer ce soir », lance celui qui a écopé de la peine la plus sévère.

Son complice, Kervin Legros, arrive ensuite et enfonce une bouteille d’alcool fort dans la bouche de la victime. L’agression sexuelle de groupe est d’une grande violence. La juge relève d’ailleurs comme facteur aggravant la violation « extrême » de l’intégrité physique de la victime, en citant les multiples actes sexuels posés.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Kervin Legros

« [La victime] cesse de crier et de se débattre. Elle se soumet aux actes sexuels afin qu’elle puisse survivre. Elle pensait qu’elle allait mourir. [La victime] perd connaissance », avait détaillé la juge l’été dernier, en les déclarant coupables. À son réveil, la victime avait de nombreuses ecchymoses et des douleurs à plusieurs orifices.

Depuis, la victime souffre d’anxiété, de maux de tête et de problèmes de sommeil. Elle ne fait plus confiance aux hommes et n’est plus en mesure de retourner à Montréal par crainte de croiser les accusés ou leurs proches.

La juge retient comme facteurs aggravants le fait que les accusés ont tenté de dissimuler le crime en enlevant les draps du lit et en baignant la victime. De plus, ils l’ont abandonnée, nue et évanouie sur le lit, sachant qu’elle risquait de s’étouffer dans son vomi, souligne la juge.

Malgré ces faits accablants, John Jamesley Felix se considère comme une victime des médias et du système judiciaire. Dans son rapport présentenciel, il maintient que la victime avait consenti aux actes sexuels. Puis, devant la cour, il nuance en jetant le blâme sur son intoxication.

Le Montréalais de 31 ans présente « très peu de facteurs atténuants et aucun signe réel de réhabilitation », conclut la juge. C’est pourquoi elle lui impose une peine de six ans de détention. La Couronne réclamait sept ans, alors que la défense demandait une peine de prison à domicile.

Son complice, Kervin Legros, présente plusieurs facteurs atténuants et un risque de récidive plus « faible ». L’homme de 28 ans accepte l’entière responsabilité de son crime, affiche des remords sincères et qualifie son comportement « d’ignoble ». Il est suivi par une sexologue et présente un bon potentiel de réinsertion. Ces éléments justifient une peine de quatre ans et demi de prison, selon la juge.

Me Pierre-Olivier Bolduc a représenté le ministère public. Me Vicky Powell a défendu M. Felix, alors que Me Nadia Jamieson a défendu M. Legros.