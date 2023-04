Tuée pendant la vague de féminicides de 2021, Rebekah Harry n’a eu aucune chance. Dans un passage à tabac d’une extrême violence, son conjoint l’a projetée sur une bassinette avant de la rouer de coups. Brandon McIntyre s’en est tiré mercredi avec un homicide involontaire.

« Regarde ta face, regarde ta fucking face. Tu sais que c’est de ta faute, n’est-ce pas ? », a craché Brandon McIntyre en tabassant la jeune mère dans la nuit du 19 au 20 mars 2021, à Montréal.

Le procès pour meurtre au second degré de l’homme de 34 ans devait s’amorcer au début du mois de mai, au palais de justice de Montréal. Brandon McIntyre a toutefois coupé court aux procédures judiciaires en reconnaissant sa culpabilité mercredi à un chef réduit d’homicide involontaire.

« Coupable », a-t-il murmuré dans le box des accusés, alors que le juge lui demandait de parler plus fort. Il évite ainsi très certainement une peine de prison à vie.

Le féminicide de Rebekah Harry, dans un contexte de violence conjugale, avait choqué le Québec en 2021. Des centaines de personnes avaient participé à une marche à sa mémoire au centre-ville de Montréal dans les jours suivants. Mercredi, de nombreux membres de sa famille étaient présents pour assister à l’audience.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sarah-Lise Harry et Teddy Frenette, la soeur et le frère de Rebekah Harry

« On ne peut pas mettre en mots à quel point ça déchire une famille », a soufflé sa sœur Sarah-Lise Harry, aux côtés de son frère Teddy Frenette. Devant les médias, elle a tenu à rendre hommage à sa petite sœur, la benjamine d’une famille tissée serrée de six enfants et d’une dizaine de petits-enfants.

« C’était une bonne mère, elle avait une joie de vie extraordinaire. C’était une fille de mode, de fashion ! Elle riait toujours. Ce sont tous des éléments qui nous manquent immensément. C’était one in a million », a confié Sarah-Lise Harry.

Une attaque extrêmement violente

Le soir du 19 mars 2021, Rebekah Harry et Brandon McIntyre se rendent chez une ex-copine de l’accusé pour danser et boire de l’alcool. Vers 1 h du matin, la tension monte lorsque la victime insiste pour dormir sur le même sofa que l’accusé. Brandon McIntyre se frustre lorsque la victime lui lance un sac de marijuana au visage.

Dans la nuit, Brandon McIntyre pète les plombs en réalisant que Rebekah Harry est dans la chambre de l’ex-copine. Furieux, il insulte la victime et la frappe au visage. Il la prend par les bras et la projette sur une bassinette. Brandon McIntyre lui assène alors des coups de pied (stomp), alors qu’elle tente de se protéger le visage avec les mains. Elle le supplie d’arrêter, mais il continue de la frapper.

L’ex-copine tente d’arrêter l’agresseur, mais il la repousse. Brandon McIntyre soulève alors Rebekah Harry par les épaules et la projette au sol à deux reprises. Elle se cogne violemment la tête au sol. L’ex-copine est en état de choc. Elle demande à l’assaillant d’arrêter. Il quitte alors la pièce en disant : « C’est assez ».

Vers 4 h, l’ex-copine appelle un taxi. Mais Rebekah Harry refuse d’embarquer et décide d’aller se coucher sur le sofa, où elle s’endort.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Me Jasmine Guillaume, procureure de la Couronne

« Je suis désolé. Qu’est-ce que ma vie est devenue ? C’est quoi mon problème ? », pleure alors Brandon McIntyre, assis à côté de la victime.

Plus tard, l’ex-copine entend l’accusé en train de vomir. Elle voit Rebekah Harry couchée, face contre le sofa. C’est alors que l’ex-copine réalise que du sang sort de la bouche de la jeune femme. Elle n’avait déjà plus de pouls à l’arrivée des policiers, vers 7 h.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Me Kaven Morasse, avocat de Brandon McIntyre

Selon le pathologiste, la mort de Rebekah Harry a été causée par au moins un coup, mais « plus probablement » plusieurs coups à la tête. Pourquoi donc ne s’agit-il pas d’un meurtre puisque l’accusé reconnaît avoir attaqué la jeune femme ?

« C’est une question d’intention qu’on a démontrée pour le meurtre au second degré versus l’homicide. La preuve démontrait que Monsieur avait certainement l’intention de causer des lésions à Madame, mais pas l’intention de causer la mort », a expliqué la procureure de la Couronne, Me Jasmine Guillaume, en mêlée de presse.

Les parties présenteront une suggestion commune de peine lors de la prochaine audience, le 11 mai. Me Kaven Morasse défend l’accusé.