Un trentenaire a été retrouvé blessé au haut du corps par arme blanche dimanche soir dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal. Il a été transporté à l’hôpital, mais devrait avoir la vie sauve.

Les autorités ont été contactées vers 20 h dimanche soir par des gens qui ont trouvé un passant blessé à l’angle du boulevard De Maisonneuve Ouest et de l’avenue Atwater, à Montréal.

Sur place, les policiers ont trouvé un homme de 38 ans blessé, mais conscient. Il a été transporté à l’hôpital et sa vie ne serait pas en danger, selon Caroline Chèvrefils, relationniste média pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Pour l’instant, les causes ayant mené à l’attaque de la victime sont inconnues. Un périmètre a été érigé et la scène est analysée par des enquêteurs et des membres de l’identité judiciaire. Une unité canine a aussi été dépêchée sur les lieux.

Deux possibles témoins seront interrogés par les policiers dans le cadre de l’enquête. Il n’y a eu pour l’instant aucune arrestation.