Un homme et une femme retrouvés morts

Les corps d’un homme et d’une femme ont été retrouvés à l’intérieur d’une résidence privée de Sainte-Julienne le week-end dernier, confirme la Sûreté du Québec (QC). Il s’agit de deux « morts suspectes » et on ignore pour l’instant le lien entre ces deux victimes.

Le premier corps, celui d’un homme de 46 ans, a été localisé par les policiers de la MRC de Montcalm à l’intérieur d’une maison située sur le chemin du Bord de l’Eau vendredi dernier. Un voisin inquiet pour le résident avait alerté les autorités en fin de soirée.

Les agents ont trouvé à l’intérieur du domicile la victime gravement blessée. Son décès a été constaté à l’hôpital peu après.

Les policiers de la SQ ont découvert le lendemain le corps inanimé d’une femme de 48 ans sur le terrain privé entourant la maison. « C’est en enquêtant sur le premier décès que les agents ont fait cette découverte samedi », précisé l’agent Caroline Gagnon, porte-parole du corps policier.

La femme et l’homme se connaissaient, a-t-elle ajouté. On ignore toutefois le lien entre les deux victimes.

Le périmètre a été levé samedi en soirée et l’enquête concernant ces deux morts suspectes se poursuit.