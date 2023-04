Drame à Akwesasne

Huit personnes périssent en tentant de rejoindre les États-Unis

Huit personnes, dont deux enfants, ont péri dans les eaux glacées du Saint-Laurent en tentant de traverser la frontière en passant par la réserve d’Akwesasne, dont le territoire chevauche l’Ontario, le Québec et les États-Unis. Une tragédie qui pourrait se répéter, craignent des groupes communautaires et des experts en immigration, avec le resserrement des mesures aux frontières ; les migrants pourraient chercher des passages plus dangereux.