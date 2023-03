L’arrivée d’une deuxième grue a par ailleurs permis aux 20 pompiers et autres patrouilleurs toujours présents sur les lieux « d’accélérer le travail de recherche » dans les dernières heures.

Un bilan plus lourd semble « improbable »

Même s’il existe « toujours une possibilité », trouver plus de sept victimes dans les décombres de l’immeuble du Vieux-Montréal ravagé par un grave incendie est pour le moins « improbable » à ce stade-ci de l’enquête, a tranché vendredi la police de Montréal.

« On n’a aucune information à l’effet que des victimes additionnelles se trouveraient dans les décombres », a indiqué en matinée l’inspecteur David Shane, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors d’un point de presse.

La veille, M. Shane avait insisté sur le fait que les enquêteurs n’excluent pas la possibilité qu’il puisse y avoir des personnes dans l’immeuble dont la disparition n’a pas encore été signalée au corps policier, comme des touristes qui résidaient dans un logement temporaire ou des personnes isolées socialement. « C’est toujours une possibilité, mais à ce stade-ci, ça nous semble improbable », a certifié l’inspecteur vendredi.

PHOTO YVES TREMBLAY LES YEUX DU CIEL, COLLABORATION SPÉCIALE Les restes du bâtiment incendié

Mercredi, une première victime de l’incendie de l’immeuble de la place d’Youville a été identifiée par les autorités. Il s’agit de Camille Maheux, une photographe de 76 ans qui habitait l’édifice depuis 30 ans. Le même jour, la police a aussi confirmé en soirée avoir extirpé deux autres corps des décombres de l’édifice.

Rappelons qu’un deuxième corps avait été localisé, puis extirpé du bâtiment mardi. Son identité n’a toutefois pas été encore confirmée. Avec les deux corps découverts mercredi soir, il y aurait donc encore trois personnes disparues parmi les décombres de l’édifice.

« Augmenter la cadence »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Martin Guilbault, chef de division au Service de sécurité incendie de Montréal, et l’inspecteur David Shane du SPVM.

L’arrivée d’une deuxième grue a par ailleurs permis aux 20 pompiers et autres patrouilleurs toujours présents sur les lieux « d’accélérer le travail de recherche » dans les dernières heures. « Ça nous a permis de retirer de grosses pièces instables, notamment des poutres d’acier et des grandes parties du toit. Ça nous permettra d’explorer plus en profondeur le bâtiment », a expliqué vendredi le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault.

Ce dernier soutient que l’objectif est maintenant « d’augmenter la cadence » des fouilles, tout en assurant la sécurité des intervenants, qui travaillent systématiquement « au-dessus » des risques d’effondrement.

« Avec le travail qu’on fait présentement, on pense qu’on pourrait être en mesure de sauver la façade du bâtiment », a également évoqué M. Guilbault. Cette façade avait été construite à la fin du XIXe siècle.

Pour le reste, les démarches d’identification pour les trois autres victimes retrouvées se poursuivent, mais il n’est toujours « pas possible de fournir une estimation du temps » que le processus prendra, selon M. Shane.

Trois conditions doivent d’abord être remplies, a-t-il rappelé : l’identification doit d’abord avoir été confirmée par deux méthodes distinctes, dont au moins une est scientifique, des expertises doivent avoir été réalisées et la famille doit avoir été informée. « On est très conscients que l’attente est toujours très lourde », a concédé l’inspecteur.

Fait à noter : les points de presse sur l’état des recherches ne seront plus nécessairement faits sur une base quotidienne. Ils seront tenus seulement « lors de développements significatifs », a conclu M. Shane, en réitérant que « tous les efforts » continueront d’être déployés dans l’intervalle, du matin au soir.