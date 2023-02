(Québec) Amélie Lemieux a livré un récit troublant des moments qui ont suivi la disparition de ses filles à l’été 2020, l’histoire d’une mère en crise qui s’est rendue elle-même à la recherche de Norah et Romy des heures avant que la police n’envoie une alerte AMBER.

« Je demandais des hélicoptères, une alerte AMBER. Ç’a été très long. Je ne comprenais pas », a lâché la femme lundi au premier jour de l’enquête publique du coroner pour faire la lumière sur les décès de Norah, Romy et de leur père, Martin Carpentier.

Deux ans et demi après les faits, les blessures restent vives. La minuscule salle du palais de justice de Québec, remplie d’avocats et de journalistes, avait du mal à contenir sa peine. « Je suis encore prise sur l’autoroute 20 aujourd’hui. »

Amélie Lemieux ne comprend toujours pas. Elle ne comprend toujours pas comment celui qu’elle considérait « un bon père » a pu tuer Norah et Romy. Elle ne comprend toujours pas pourquoi les policiers ont mis tant de temps à lancer les recherches.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Norah et Romy Carpentier

Le 8 juillet 2020, son téléphone sonne à 21 h 45. Le numéro est masqué. Un policier lui demande si ses filles sont avec elle. Elles sont avec leur père. Une vingtaine de minutes plus tôt, la voiture accidentée de Martin Carpentier a été retrouvée sur l’autoroute 20 sur la Rive-Sud de Québec. L’homme et les filles sont introuvables.

« Je suis devenue hystérique. Je n’étais plus capable de me contrôler. Je voulais juste savoir où étaient mes enfants. » Elle se rend sur le lieu de l’accident. Ce soir-là, elle se confie à une enquêtrice : « J’ai dit que Martin ne sortira pas du bois. Là, il a peur, ça ne lui ressemble pas et il faut qu’on le trouve. Il ne sortira pas de là. »

Le lendemain à l’aube, elle retourne sur les lieux. « J’ai décidé de partir chercher mes enfants. J’ai remonté la 20 direction ouest. Je suis arrêtée à un truck stop. J’ai demandé à un camionneur s’il avait vu mes enfants. Je lui ai demandé de l’annoncer dans son CB aux autres camionneurs. Je suis rentrée dans un dépanneur poser des questions. »

Des heures avant l’alerte AMBER, qui sera finalement envoyée à 15 h le lendemain des disparitions, la mère en détresse se retrouve donc sur le terrain à demander l’aide de quiconque croise son chemin.

Avec une amie, elle arpente les petites routes près de Saint-Apollinaire, où les corps seront finalement retrouvés des jours plus tard.

« On est arrivées sur le rang Bois Joly, au croisement de la route du Bois de l’Ail. Je criais : "Norah, Romy" », se souvient Amélie Lemieux. Quand son amie lui demande si elle doit emprunter la route du Bois de l’Ail, la mère décline. La route est pleine de cailloux. Norah a perdu une sandale. Amélie Lemieux pense qu’elle ne pourrait pas marcher là.

« J’étais à côté d’elles », lâche la mère qui éclate soudainement en sanglots. « On a reviré. J’étais juste à côté d’elles. J’étais tellement proche pis je ne le savais pas. »

Un « bon père »

L’enquête publique prévue pour 21 jours d’audience cherche à faire la lumière sur ce qui aurait pu prévenir le drame, dont le travail policier, mais aussi sur ce qui a motivé le geste du père. Lundi, Amélie Lemieux a assuré qu’elle était toujours dans le néant.

« Je ne l’explique pas. Je suis la dernière personne à qui ce serait arrivé, selon moi. Quand j’entendais des choses comme ça à la radio, je me trouvais chanceuse d’avoir des enfants avec un bon père », a-t-elle dit.

Elle a raconté dans le détail sa relation avec Carpentier, comment elle l’avait rencontré sur une application de messagerie en 2008. Elle a raconté comment elle était alors enceinte de Norah, comment elle et son nouveau prétendant ont vite déménagé ensemble et puis comment Carpentier est devenu le père officiel de la fillette en 2010 en l’adoptant. Romy est née en 2013.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Martin Carpentier

Elle a décrit une relation somme toute banale, ponctuée d’ennuis financiers, de prises de bec sur le partage des tâches, qui se termine après des sessions de médiation dans une bonne entente relative en 2015.

En 2020, elle se souvient que son ancien conjoint avait maigri. Avec la pandémie, les chantiers de construction ont fermé et le peintre en bâtiment s’est retrouvé avec des ennuis d’argent.

« Il était plus anxieux monétairement. Je lui ai dit que ce n’était pas nécessaire de me verser la pension alimentaire », a raconté la mère. « Les chantiers ont fermé. Martin n’est jamais retourné travailler. Il s’est suicidé. »

Une personne lui confie alors que Martin Carpentier aurait peur de perdre la garde de Norah, dont il n’était pas le père biologique.

« Ce n’est pas lui qui m’en a parlé. Je ne me souviens plus qui m’en a parlé. J’ai su qu’il avait de la difficulté avec ce lien-là, qu’il avait peur de perdre la garde. Je suis allée le voir pour le sécuriser, lui dire que c’était un bon père. »

Elle et ses filles offrent même un cadeau à Martin pour la fête de Pères en 2020, quelques jours avant le drame. C’est un tablier, avec inscrit dessus : « Les super-héros ne portent pas tous une cape ».

Le corps des deux fillettes a été retrouvé dans un boisé le 11 juillet. Le corps du père, qui les aurait tué à l’aide d’une branche, a quant à lui été retrouvé le 20 juillet, cinq kilomètres plus loin.