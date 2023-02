Le chauffeur d’autobus qui a foncé sur une garderie du quartier Sainte-Rose, en début de journée mercredi à Laval, illustre de nouveau que les municipalités doivent faire plus pour lutter contre les problématiques de santé mentale, estime le maire Stéphane Boyer.

CE QU’IL FAUT SAVOIR Vers 8h30, mercredi, un autobus de la Société de transport de Laval a foncé sur une garderie du quartier Sainte-Rose.

Le chauffeur aurait été arrêté peu de temps après l'événement

La police de Laval a confirmé que deux jeunes enfants sont morts. Six autres ont été transportés à l'hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie.

Au total, huit personnes ont été transportées en ambulance.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeete, ont quitté le Parlement de Québec mercredi en direction de Laval.

En disant profondément « bouleversé », l’élu de 35 ans s’est rendu sur place en fin de matinée pour y rencontrer les familles affectées. Lors d’une mêlée de presse, le maire a clairement affirmé que « la santé mentale est un enjeu extrêmement important » et que « malheureusement, Laval a été le théâtre de plusieurs tragédies ces derniers mois ». « C’est un enjeu qu’il faut prendre au sérieux », a-t-il martelé.

En entrevue avec La Presse, il précise que le phénomène « n’est pas unique à Laval ». « En ce moment, on vit beaucoup de crises : il y a eu la pandémie, on parle beaucoup de l’inflation, du contexte de la guerre en Europe. Tout ça met beaucoup de pression psychologique sur les individus », lance-t-il.

C’est très complexe, ce qui se passe, mais force est de constater que beaucoup de familles se sentent sous pression, et que malheureusement, il y a des tragédies humaines qui se vivent. Ça me préoccupe beaucoup. Stéphane Boyer, maire de Laval

À ses yeux, « il n’y a pas de solution magique ou facile pour régler l’enjeu », mais il revient aux villes d’investir davantage en prévention. « Chez nous, au dernier budget, on a mis environ trois millions pour mieux soutenir nos organismes en développement social, en soutien familial, en itinérance, pour justement agir davantage en prévention. Trop souvent, ces organismes ne peuvent pas financer leurs activités à la hauteur des besoins », persiste M. Boyer.

L’élu dit trouver « difficile de mettre des mots sur cette tragédie », mais s’attend à avoir « plus de réponses dans les prochains jours », au fur et à mesure que l’enquête progresse. « Pour moi, aujourd’hui, c’est surtout de dire aux familles que Laval qu’on va être là pour elles, qu’on va tout faire pour leur offrir le soutien nécessaire », insiste M. Boyer.

« Laval est de tout cœur avec vous et sera là pour vous », a-t-il aussi assuré sur son compte Twitter, en se disant globalement « bouleversé » par le dossier.

Dans un communiqué, le conseiller municipal du district Val-des-Arbres et chef par intérim de l’opposition officielle lavalloise, Achille Cifelli, a aussi offert son soutien et ses pensées aux familles affectées. « Je suis moi-même père de famille, et je ne peux imaginer l’ampleur du désarroi de ces pères et mères. Nous sommes heureux d’apprendre que des services de soutien sont dépêchés sur les lieux pour les familles et employés », a-t-il fait valoir par écrit.