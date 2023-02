(Laval) Des citoyens racontent avoir dû maîtriser le chauffeur en crise de l’autobus de la Société de transport de Laval (STL) qui a foncé à vive allure avec son véhicule dans une garderie du quartier Sainte-Rose, mercredi matin, tuant deux jeunes enfants et en blessant grièvement six autres.

« L’autobus était dans la garderie, il était arrivé avec de la vitesse », explique Hamdi Benchaabane, qui habite la maison voisine de la Garderie éducative Ste-Rose.

Débarqué sur place rapidement, M. Benchaabane a vu le chauffeur sortir de l’autobus et commencer à retirer ses vêtements.

« Il a enlevé son pantalon et son sous-vêtement. C’était chaotique. Il a voulu fuir, mais moi et des pères de la garderie, on a sauté dessus. Il criait et ne voulait pas se laisser faire. Pour tout vous dire, on a été obligés de le frapper pour le maitriser. »

M. Benchaabane a pu secourir un enfant qui était coincé sous l’autobus. « Heureusement, il n’était pas gravement blessé, il saignait un peu du visage. Mais j’ai entendu qu’il y avait d’autres voix sous l’autobus, et les pompiers sont arrivés et ont pris les secours en charge, parce que des morceaux de toit tombaient dans la garderie. »

Après le drame, une vingtaine d’enfants de la garderie Ste-Rose ont été transportés en autobus jusqu’à l’École primaire Du Parc, située tout près. L’endroit est devenu un point de rassemblement pour les secours, les policiers et les parents.

Dehors, un père qui a dit s’appeler Steve patientait avec sa fille d’âge primaire qui se protégeait du froid avec une couverture. Ses deux autres enfants, âgés d’un an et demi et de deux ans et demi, étaient dans la garderie au moment de l’impact et se trouvaient avec leur mère à l’intérieur de l’école Du Parc.

« Il faut être dérangé pour faire ça, a-t-il dit. Pourquoi quelqu’un voudrait s’en prendre à des enfants ? »

Le quartier où s’est produit le drame est calme et sécuritaire habituellement, a dit le père rongé par l’inquiétude. « Tu ne peux pas avoir un endroit plus tranquille que ça. »

Puis, depuis l’intérieur de l’école ont retenti des cris à arracher l’âme. Une policière est sortie dans le stationnement pour demander l’aide d’ambulanciers à l’intérieur de l’école.

Un autre père, qui n’a pas donné son nom, a dit être retourné en catastrophe à la garderie où il venait de déposer son enfant quelques minutes plus tôt après avoir été contacté par un membre de sa famille qui travaille à l’hôpital.

« Il m’a dit qu’il y avait un code orange à la garderie Ste-Rose et il savait que mon enfant allait là. Je suis arrivé et maintenant, mon enfant est dans l’école et hors de danger, heureusement », a-t-il dit, encore ébranlé par la tournure des évènements.

Âgé de 51 ans, le chauffeur aurait été à l’emploi de la STL depuis une dizaine d’années. La police de Laval a dit mercredi qu’il serait accusé d’homicide et de conduite dangeureuse. « Il va être rencontré par les enquêteurs », a dit la porte-parole Erika Landry.

On ne sait pas pour le moment s’il existe ou non un lien entre l’homme et la garderie éducative Ste-Rose.

Jean-Pierre Rouleau, porte-parole corporatif d’Urgences Santé, a dit que huit personnes qui se trouvaient dans la garderie au moment de l’impact ont nécessité un transport en ambulance. Il a dit que certains étaient enfants et d’autres adultes.

« Certains ont des blessures qui mettent leur vie en jeu, et d’autres non », a-t-il dit.

Plus de détails à venir.