(Montréal) La Couronne souhaite que la cause d’agression sexuelle impliquant au Québec le magnat de la mode canadien Peter Nygard progresse plus rapidement devant le tribunal.

La Presse Canadienne

En plus d’accusations à Toronto et à New York, Nygard fait face au Québec à un chef d’agression sexuelle et à un chef de séquestration. Son procès à Montréal a été reporté lundi de près de dix semaines, jusqu’au 14 avril.

La cause de Nygard au Québec est reportée depuis des mois parce qu’il fait face à des accusations semblables ailleurs au Canada et aux États-Unis. Or, le procureur Jérôme Laflamme a déclaré lundi en Cour du Québec que la plaignante souhaitait que cette procédure judiciaire progresse enfin à Montréal.

Nygard, âgé de 81 ans, a été arrêté pour la première fois à Winnipeg en décembre 2020, en vertu de la Loi sur l’extradition, après avoir été accusé à New York de neuf chefs de nature sexuelle, dont racket et trafic sexuel.

Il doit par ailleurs subir son procès en septembre prochain à Toronto pour des accusations d’agression sexuelle et de séquestration.