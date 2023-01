Gary James Arnold, accusé d’avoir kidnappé et séquestré à Magog Sandra et James Helm en septembre 2020

Gary Arnold se défend d’avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration d’un couple de septuagénaires américains en septembre 2020 et affirme que s’il est apparu dans l’affaire à un certain moment, c’est parce qu’il a été contraint de le faire par la menace.

C’est ce qui ressort du premier jour de témoignage d’Arnold qui subit depuis la semaine dernière un procès devant jury pour l’enlèvement et la séquestration de Sandra et de James Helm, survenus respectivement à Moira, dans l’État de New York, et à Magog, du 27 au 29 septembre 2020.

Le couple a été enlevé et séquestré avec, en toile de fond, une demande de rançon après que leur petit-fils Mackenzie eut été arrêté lors d’une saisie de 50 kilogrammes de cocaïne par la police américaine au Vermont le 21 septembre.

« N’appelle pas la police » !

Arnold a raconté que toute cette affaire a débuté pour lui le matin du 24 septembre alors qu’une note manuscrite menaçante qui l’enjoignait de ne pas appeler la police avait été laissée sur la porte de la maison de sa conjointe.

« Je l’ai lue 5 ou 6 fois, je ne pouvais le croire. Je suis un fermier. Je n’ai jamais eu de menaces sur ma vie, je ne savais pas ce qu’il se passait », a lancé Arnold aux jurés.

Un peu plus tard, un individu surnommé Big, décrit par Arnold comme mesurant 1,98 mètre et pesant plus de 300 lb, s’est approché de sa portière de camionnette en lui demandant s’il avait appelé la police, lui remettant deux téléphones et lui ordonnant de suivre ses instructions.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC James et Sandra Helm

Dans un témoignage contenant beaucoup de détails et qui ressemblait parfois à un cours de machinerie agricole 101, Arnold a ensuite décrit les jours suivants en égrainant qu’il a coupé du maïs dans des champs, réparé une moissonneuse-batteuse, recoupé du maïs et reçu des appels et messages textes tous aussi impérieux de certains des suspects impliqués dans l’affaire.

« Je n’ai pas appelé la police et j’ai suivi les instructions. Je ne voulais pas me retrouver dans un sac mortuaire », s’est exclamé Gary Arnold.

Une course aux cathéters

Selon la preuve déposée au procès, le couple Helm s’est fait enlever à sa maison de Moira vers 22 h 30 le 27 septembre 2020.

Arnold a raconté que ce matin-là, il a reçu une communication l’enjoignant de se rendre dans le stationnement d’un restaurant dans l’ouest de l’île de Montréal. Sur place, un individu lui a montré une photo de proches de sa famille et lui a commandé de suivre des instructions.

Vers 22 h 30, il a reçu une communication lui ordonnant de se rendre sur la route Richmond à Summerstown, près de Cornwall en Ontario, où il est arrivé vers 00 h 15.

Sur place, il a rencontré un homme visiblement énervé qui avait besoin de cathéters et qui lui a demandé d’en trouver.

Arnold a alors téléphoné à l’hôpital de Salaberry-de-Valleyfield (du Suroît) et a parlé à une infirmière vers 1 h avant de récupérer les cathéters dans l’établissement une heure et demie plus tard.

Son témoignage s’est arrêté là et se poursuivra vendredi.

