Américains enlevés et séquestrés

Autopsie d’une course contre la montre

Le sauvetage d’un couple de septuagénaires américains en septembre 2020 dans la région de Magog a été une véritable course contre la montre et tout un labyrinthe pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, a raconté l’un d’eux, Guillaume Poirier, jeudi au procès devant jury de Gary Arnold, accusé d’enlèvement, de séquestration et de menaces.