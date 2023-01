Un directeur de scrutin d’Élections Québec risque la prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 14 ans au début de la pandémie. Claude Hamelin a profité de sa relation de confiance avec la famille de la victime pour agresser ce garçon à une douzaine de reprises pendant des mois.

Le résidant de Pierrefonds, dans l’ouest de Montréal, a plaidé coupable mercredi matin à un chef d’accusation de contact sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. L’homme de 57 ans avait été accusé en décembre 2020, mais l’affaire n’avait jamais été médiatisée.

Nommé directeur de scrutin de la circonscription de Nelligan par Élections Québec en septembre 2017, Claude Hamelin est toujours à ce jour à l’emploi de l’organisme public. Ses crimes n’ont toutefois pas été commis dans le cadre de ses fonctions. Il n’a d’ailleurs pas été question de son emploi devant la cour.

« À la suite de sa mise en accusation, il a temporairement été suspendu de ses fonctions. Il n’a donc pas travaillé pour Élections Québec lors des élections générales de 2022. Le cas relevant des relations de travail, nous ne pouvons pas le commenter sur la place publique », a indiqué à La Presse la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet.

Pour protéger l’identité de la victime, nous ne pouvons établir le lien exact entre l’agresseur et la victime. On peut résumer que Claude Hamelin avait gagné la confiance de l’adolescent et des parents de ce dernier. Le garçon fréquentait donc régulièrement la résidence de l’accusé pour regarder des films, manger, faire ses devoirs et même y dormir.

C’est à la fin du mois de mars 2020, en plein cœur de la première vague de la pandémie de COVID-19, que Claude Hamelin est passé à l’acte la première fois. Il a ainsi commencé par des massages, puis a poursuivi par des massages aux fesses et par de la masturbation par-dessus les vêtements.

Claude Hamelin a agressé la victime à une douzaine de reprises entre mars et novembre 2020. C’est son colocataire qui l’a dénoncé aux parents de la victime après l’avoir surpris en train de faire une fellation à l’adolescent dans leur appartement. Les parents ont alors contacté le 9-1-1.

Les observations sur la peine sont prévues en mai prochain. Depuis l’arrêt Friesen de la Cour suprême en 2020, les agressions sexuelles à l’égard de mineurs sont punies beaucoup plus sévèrement. Claude Hamelin risque ainsi une peine conséquente de détention pour son crime.

Me Charles Doucet représente le ministère public, alors que Me Mike Jr Boudreau défend l’accusé.