Interrogatoire abusif d’un adolescent

Une « inconduite grave » du SPVM mène à l’abandon d’accusations

Une enquêtrice du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a violé les droits fondamentaux d’un adolescent en l’interrogeant pendant plus de six heures, en partie sans la présence de sa mère et sans respecter son souhait de garder le silence.