Une adolescente de 13 ans manque à l’appel à Laval depuis mercredi et pourrait se trouver à Montréal. Les autorités demandent l’aide du public pour la localiser.

Eva Porchia, âgée de 13 ans, a été vue pour la dernière fois le 4 janvier, mercredi, à son domicile de Laval. « Ses proches craignent pour sa sécurité, car elle aurait récemment tenu des propos inquiétants, précise la police de Laval. Elle pourrait se trouver sur le territoire du Grand Montréal. »

L’adolescente portait une veste noire, un manteau vert kaki et des pantalons de style legging noirs au moment de sa disparition. Elle mesure 1 min 55 s (5’1’’) et pèse 54,5 kg (120 lb), elle a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Eva Porchia peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-230 104-092.