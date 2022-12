Un mort et neuf blessés dans une collision entre une fourgonnette et une voiture

Une femme est morte et plusieurs autres personnes ont été blessées à la suite d’un face-à-face entre une fourgonnette et une voiture dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la municipalité de Saint-Christophe-d’Arthabaska, dans le Centre-du-Québec.

La Presse Canadienne

Une dizaine de personnes ont été impliquées dans cet accident qui s’est produit aux alentours de minuit sur la route 116.

La fourgonnette a été déviée de sa voie pour une raison encore inconnue, puis a percuté une voiture qui circulait en sens inverse, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville.

« Au total, il y a dix personnes impliquées dans la collision, neuf ont subi des blessures et ont été transportées au centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour leur vie. Par contre le décès d’une passagère arrière du petit véhicule, une dame septuagénaire, a été constaté au centre hospitalier », a mentionné Mme Dorsainville.

Deux enquêteurs spécialisés en collision ont été dépêchés sur les lieux de l’accident afin de mieux comprendre les causes et circonstances qui ont mené à la collision frontale.

La route 116 a été fermée à la circulation jusqu’à 7 h jeudi matin.