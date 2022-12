Une équipe mixte de policiers et d’agents de l’Ontario ont intercepté lundi un véhicule qui contenait 95 kilogrammes de cocaïne et qui roulait vers le Québec, a annoncé jeudi la Division O (Ontario) de la Gendarmerie royale du Canada par voie de communiqué.

La drogue était emballée dans 87 paquets déposés dans un VUS Dodge noir qui arrivait de Cornwall et qui a été intercepté par les membres d’une unité appelée Groupe de travail régional de Cornwall et composé de la GRC, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Groupe de travail sur la sécurité à la frontière (BEST) de la Police provinciale de l’Ontario et du ministère des Finances.

PHOTO COURTOISIE GRC Une telle quantité de drogue vaudrait environ 2,5 millions dans le marché actuel.

Trois individus, Kenneth Theodore Merpaw, 53 ans, Joseph Scott Primeau, 47 ans, et Pieter John Veldhoven, 41 ans, tous résidents de Cornwall, en Ontario, ont été arrêtés et accusés de possession de cocaïne dans un but de trafic et de complot.

Ils devaient revenir en Cour jeudi pour leur enquête sur remise en liberté.

Corridor Toronto-Montréal

Au cours de l’année 2022, les enquêteurs de la Division du crime organisé (DCO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont saisi plus de 150 kilogrammes de cocaïne qui étaient destinés à la métropole québécoise et qui arrivaient de la région de Toronto pour la plupart.

Dans au moins trois enquêtes majeures menées par la DCO cette année, les limiers ont eu dans leur mire une ligne d’approvisionnement entre Toronto et Montréal.

Le kilogramme de cocaïne se négocie actuellement à environ 27 000 $, un prix extrêmement bas qui indique que l’offre serait actuellement très forte à Montréal et au Québec.

Les 95 kilogrammes saisis lundi près de Cornwall vaudraient donc actuellement environ 2,5 millions, avant que la drogue soit coupée et vendue sur la rue.

