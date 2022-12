Entre 350 et 400 membres des Hells Angels du Québec et de partout au Canada, et des dizaines de membres de leurs clubs-écoles, ont souligné le 45 e anniversaire de la présence de cette organisation criminelle au pays en fin de semaine, à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

C’est sous forte surveillance policière que les Hells Angels ont célébré le 45e anniversaire de leur présence au Canada en fin de semaine, à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

L’évènement, qui s’est déroulé sur deux jours, vendredi et samedi, a eu lieu au local des Hells Angels de la section South, sur le 4e Rang Nord.

La section des Hells Angels de Montréal a été la première de cette organisation criminelle internationale à avoir été créée au Canada, le 5 décembre 1977.

Selon nos informations, entre 350 et 400 motards de partout au Québec et au Canada ont pris part à l’évènement.

Des Hells Angels de sections de toutes les provinces ont été observés par les policiers, ainsi que les membres d’au moins une douzaine de clubs-écoles ou sympathisants du Québec et d’ailleurs au Canada.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d’autres corps de police ont pris de nombreuses photos et vidéos pour mettre à jour leurs fiches de renseignements sur l’organisation et sur les membres de leurs clubs subalternes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les policiers étaient très visibles autour de et devant la propriété où a eu lieu la fête en fin de semaine à Saint-Charles-sur-Richelieu.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les Hells Angels ont érigé sur la propriété un grand chapiteau blanc sous lequel ils ont assisté à des spectacles musicaux.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des membres des clubs subalternes montaient la garde à l’entrée du local des Hells Angels South.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Plusieurs VUS aux vitres teintées ont servi de navettes aux invités des Hells Angels qui logeaient dans les hôtels des environs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les Hells Angels ont tendu une grande toile noire devant l’entrée pour échapper à la surveillance des policiers.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Plusieurs dizaines de membres des clubs-écoles des Hells Angels tels les Devils Ghosts, Devils Riders, Demons Choice, Red Devils, Maraudeurs et autres étaient présents à l’évènement.

Pour parer la surveillance policière, les motards ont fixé une grande toile noire afin de cacher la profondeur de la propriété, et des membres des clubs subalternes montaient la garde et bloquaient les entrées.

Les Hells Angels ont aussi mis sur pied un système de navettes avec des véhicules aux vitres teintées pour transporter les convives.

Les policiers les ont également surveillés dans des hôtels et des restaurants, où des dizaines de motards ont dormi ou mangé, certains n’hésitant pas à arborer leur veste.

Des patrouilleurs de la SQ ont aussi érigé des barrages routiers sur les chemins menant au local des Hells Angels South pour vérifier l’alcool au volant.

L’évènement s’est déroulé sans violence. Aucun motard n’a été arrêté, et les policiers ont distribué quelques constats pour des infractions au Code de la sécurité routière.

Cazzetta, toujours un Hells

Salvatore Cazzetta a été vu à l’évènement, ce qui signifie que l’influent motard de 68 ans est toujours un membre des Hells Angels, et non un retraité, contrairement à ce qui a été rapporté dans certains médias récemment.

Selon nos informations, Cazzetta, qui était membre de la section de Montréal depuis le milieu des années 2000, a changé de section, et appartient maintenant à la section South.

Cela faisait plusieurs mois que les policiers n’avaient pas vu Cazzetta arborant sa veste.

Des sources nous ont confié que le motard aurait été « boxé » durant un certain temps. Le mot provient de l’expression anglaise patch in the box, qui signifie que l’organisation lui aurait interdit de porter sa veste et ses couleurs durant une certaine période, le temps de régler une ou des situations.

D’après nos informations, le motard peut porter ses nouvelles couleurs de la section South.

Cazzetta est l’ancien chef des Rock Machine qui ont livré, avec leurs alliés, une guerre aux Hells Angels qui a fait 160 morts et autant de blessés de 1994 à 2002.

Cazzetta et quelques autres membres des Rock Machine ont quitté leur groupe pour adhérer aux Hells Angels après le conflit.

Ceux-ci ont permis aux Hells Angels de ne pas être complètement rayés de la carte lors de la vaste rafle antimotard SharQc en avril 2009, car ils ont aidé l’organisation à conserver le nombre minimum prévu de six membres actifs pour maintenir la section de Montréal ouverte alors que les quatre autres sections — South, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec — ont été inactives au moins jusqu’au milieu des années 2010.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Salvatore Cazzetta en 2015

Cazzetta a bénéficié de trois arrêts du processus judiciaire devant les tribunaux au cours des 11 dernières années.

En mai 2011, il a fait partie d’un groupe de 31 accusés de SharQc libérés en raison des délais. En 2016, il a bénéficié d’un arrêt du processus judiciaire dans la foulée du projet Machine, mené par le SPVM en 2009 contre des trafiquants de cigarettes illégales.

Et en décembre 2017, il y a eu un autre arrêt du processus judiciaire prononcé en sa faveur alors qu’il était accusé de recel dans la foulée de l’enquête Magot-Mastiff par laquelle la SQ a décapité en novembre 2015 une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais.

Un nouveau membre

L’anniversaire de la fin de semaine a aussi permis aux policiers de constater que les Hells Angels de Trois-Rivières comptaient un nouveau membre, Jessy Kean. Ce dernier, âgé de 47 ans, a été hang around, premier statut officiel des Hells Angels, durant plus de 15 ans, et a fait de nombreux séjours en prison.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE Jessy Kean

Kean a notamment été recherché durant trois ans dans la foulée de l’enquête Loquace par laquelle la SQ a démantelé un consortium d’individus qui ont tenté de s’emparer du monopole de la distribution de cocaïne au Canada, avant d’être arrêté à Montréal en 2016.

On dénombre actuellement plus de 80 membres des Hells Angels au Québec. Ils composent l’organisation criminelle la plus importante au Québec et au Canada, et l’une des priorités des principaux corps de police.

