Les enquêteurs de la Division du crime organisé du Service de police de Laval (SPL) ciblent depuis tôt jeudi matin une dizaine d’individus soupçonnés d’être impliqués dans des violences armées survenues sur l’île Jésus ou ailleurs dans la région métropolitaine.

Au total, environ 150 policiers du SPL, du Service de police de la Ville de Montréal, de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des polices de Deux-Montagnes, Saint-Jérôme et Longueuil effectuent des perquisitions et arrestations dans une dizaine de résidences et six véhicules.

« La Division du crime organisé du Service de police de Laval est en opération à Laval, sur la Rive-Nord et à Montréal pour procéder à l’arrestation d’individus en lien avec le phénomène de violences urbaines liées aux armes à feu. Pour l’instant, des stupéfiants ont été saisis et on peut s’attendre à trouver également des armes à feu », résume la porte-parole du SPL, Érika Landry.

L’enquête, qui a débuté en août dernier, s’inscrit dans le cadre de la stratégie québécoise Centaure de lutte contre l’importation et le trafic des armes à feu.

