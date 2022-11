La police de Montréal procédait mercredi matin au démantèlement d’un réseau de production et de distribution de drogues de synthèses. L’opération a visé plusieurs régions au Québec, dont Lanaudière, la Mauricie et les Laurentides, mais aussi en Ontario.

C’est la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui était en charge de la douzaine de perquisitions qui ont eu lieu au Québec. Au total, tout près de 300 policiers ont été appelés en renfort.

Signe que l’opération était importante, plusieurs autres corps policiers ont été mis à contribution, dont la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Même le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et Santé Canada ont offert leur soutien.

D’après un communiqué émis par la police montréalaise, ces perquisitions « découlent d’une enquête amorcée par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé, l’an dernier ».

Cette enquête, réalisée par plusieurs unités spécialisées du SPVM, a notamment révélé « qu’une partie de la drogue produite par le réseau était écoulée à Montréal, à Québec et sur la Côte-Nord », a-t-on indiqué. Parmi les drogues de synthèse les plus fréquemment rencontrées sur le marché illicite, on retrouve notamment la méthamphétamine, l’ecstasy, le gamma-hydroxybutyrate (GHB) et la kétamine.

Un bilan de l’opération, incluant des précisions chiffrées sur les perquisitions et les arrestations qui pourraient avoir été réalisées, sera fourni par le SPVM en fin de journée mercredi.

Avec La Presse Canadienne