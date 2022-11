Un automobiliste frappe un enfant de 1 an dans sa poussette

Un enfant de 1 an a été heurté par un automobiliste sur la Bloomfield à Montréal, tandis qu’un adulte le promenait en poussette dans le quartier Outremont de Montréal, le mercredi 16 novembre.

Mardi soir, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux montrant un bambin dans sa poussette se faire frapper par un automobiliste à une intersection. Dans ces images, le véhicule semblait plutôt accélérer à l’approche du croisement, malgré la présence d’un panneau d’arrêt.

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé la collision. Le mercredi 16 novembre, un appel a été logé au 911 vers 14 h 40 signalant un délit de fuite impliquant la collision entre un automobiliste et un bambin de 1 an, à l’angle des rues Lajoie et Bloomfield dans Outremont.

Selon des témoins rencontrés par les agents, le véhicule circulait en direction nord sur la rue Bloomfield. L’automobiliste aurait ralenti à l’intersection et poursuivit sa route en heurtant le carrosse, a indiqué Jeanne Drouin, porte-parole pour le SPVM.

Le conducteur, au volant d’une petite voiture noire, a ensuite pris la fuite vers l’avenue Van Horne sans prêter assistance.

Selon les premières informations, l’enfant aurait immédiatement été transféré par les services d’Urgence Santé, et n’aurait subi aucune blessure. Aucun autre blessé n’a été rapporté.

Une enquête est en cours et aucune arrestation n’a été effectuée, a confirmé Jeanne Drouin.

« Comme vous tous, je suis sous le choc après avoir visionné cette vidéo. Je suis en communication avec le SPVM et j’espère que ceux-ci pourront identifier rapidement le ou la conductrice du véhicule. Malgré tout cela, je suis soulagé d’apprendre que l’enfant se porte bien », a indiqué le maire de l’arrondissement d’Outremont, Laurent Desbois, sur Twitter.