Les deux hommes qui auraient été embauchés par le promoteur immobilier Jean-François Malo dans l’attaque contre un jeune avocat sont acquittés de l’accusation de tentative de meurtre. Ils sont toutefois reconnus coupables d’avoir déchargé une arme à feu en ciblant Nicholas Daudelin dans sa résidence de Mont-Saint-Hilaire en mars 2020.

Mayssa Ferah La Presse

Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et Daouda Dieng, respectivement âgés de 42 et 36 ans, ont aussi été déclarés non coupables des accusations d’intimidation et d’entrave à la justice, a tranché le juge Stéphane Godri au palais de justice de Longueuil jeudi.

Il y a un doute sur l’intention de causer la mort, a précisé le juge Godri. « En déchargeant quatre coups de feu, on ne peut qu’établir que l’accusé savait que la vie de la victime était mise en danger »

Selon lui, les deux individus se sont effectivement présentés chez Me Daudelin, 34 ans, atteint par balle dans son domicile en mars 2020.

Des bandes vidéo présentées en cours par la couronne montrent d’ailleurs qu’une rencontre s’est tenue cinq jours avant l’attaque entre Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et le promoteur immobilier de Joliette Jean-François Malo.

PHOTO FOURNIE Daouda Dieng

PHOTO FOURNIE Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye 1 /2



Soupçonné d’avoir commandé l’attaque, ce dernier est accusé de tentative de meurtre dans un dossier séparé. Ses procédures judiciaires se poursuivront en 2023.

Dans son témoignage le 28 février dernier, Me Daudelin, du cabinet LCM Avocats, a expliqué avoir connu d’abord Jean-François Malo dans le cadre d’un litige local avec la Caisse populaire de Joliette. Le dossier était « chaud », et le directeur de la caisse avait été « passé à tabac », a-t-il rappelé.

En 2019, il a ensuite entrepris au nom de la Fédération des caisses Desjardins du Québec une série de recours civils en lien avec des soupçons de fraude de la part du groupe d’entreprises de M. Malo.