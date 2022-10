Les courses à la direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont déjà été comparées par certains observateurs consultés par La Presse à la série télévisée Le trône de fer où, dans un monde médiéval fantastique, diverses familles s’entredéchirent dans la trahison et le sang, jusqu’à ce qu’un membre survivant de l’une d’elles s’assoie sur le fauteuil coulé avec des épées tant convoité.

Daniel Renaud La Presse

Lors des courses à la direction de 2010 et de 2015, qui ont débouché respectivement sur les nominations de Marc Parent et de Philippe Pichet, La Presse, comme sans doute d’autres médias, a reçu plusieurs lettres et appels, anonymes ou non, dénonçant un candidat, encensant un deuxième, poignardant dans le dos un troisième ou déterrant les squelettes d’un quatrième.

Ces « guerres de clans » ont atteint leur paroxysme en 2017, lorsque des allégations ont provoqué une crise sans précédent au Service de police de la Ville de Montréal, menant même à la perquisition, par la Sûreté du Québec (SQ), du quartier général du SPVM, à la suspension de Philippe Pichet et à celle de membres de sa garde rapprochée et d’autres cadres.

Le moral des troupes était alors au plus bas. Puis est arrivé l’administrateur provisoire Martin Prud’homme, nommé par Québec pour redresser la barque.

Une fois arrivé, celui qui était alors toujours officiellement directeur de la SQ s’est entouré de quelques personnes de confiance. Cela n’a pas fait le bonheur de tout le monde, mais Martin Prud’homme, qui avait l’appui des troupes et du gouvernement du Québec, est parvenu à sortir le SPVM du marasme dans lequel il se trouvait.

À son départ en décembre 2018, il a été remplacé par l’une de ces personnes de confiance et ancien directeur général adjoint à la SQ, Sylvain Caron, qui, après plus de trois ans en poste, est parti à son tour au printemps dernier.

Depuis, c’est Sophie Roy, directrice adjointe et première femme à être nommée à la tête du SPVM, qui assure l’intérim.

Des sources nous disent cependant qu’il existe une loi non écrite au SPVM voulant qu’un cadre qui lève la main pour occuper l’intérim ne peut ensuite soumettre sa candidature pour la course à la « grande chaise ».

Selon nos informations, au départ, Mme Roy aurait prévenu la Ville qu’elle n’avait pas l’intention de poser sa candidature avant de ne pas fermer la porte à la fin d’une entrevue avec Paul Arcand le 11 mai puis de finalement annoncer clairement ses intentions à son état-major le 27 septembre dernier.

Douche froide

Mme Roy assure l’intérim à la tête du SPVM depuis six mois et cela se passe bien.

Son entrée dans la course a cependant eu l’effet d’une « douche froide », en particulier au sein de la haute direction, dont certains membres seront assurément eux aussi candidats et doivent trouver que la situation est inéquitable.

« L’ambiance à la haute direction est assez tiède », nous a confié une source qui a requis l’anonymat.

La Presse entend dire qu’au sein du très restreint comité de direction, trois membres vont tenter leur chance, que depuis quelques semaines la haute direction du SPVM est divisée, sans toutefois que cela affecte les affaires courantes.

Mais des tensions apparaissent : des cadres auraient déjà été tassés. D’autres craignent de l’être une fois la course terminée ou appréhendent la nomination d’amis.

Certains tentent visiblement de se positionner dans des articles ou reportages dans les médias.

« Ce n’est pas l’harmonie à 100 %, mais ça va quand même bien. Il y a des clans, mais on a déjà vu pire », nous a dit une deuxième source très au fait de la situation.

« Pour le moment, l’ambiance à la haute direction n’est pas si mauvaise, mais il y a des tensions et l’apparition d’allégeances. Plusieurs s’inquiètent de l’émergence de clans depuis quelques semaines », a confié à La Presse une troisième source, elle aussi très au courant de la situation.

Éviter les cicatrices

La course commence à peine, mais peu importe qui sera choisi, on peut déjà se demander si elle laissera des cicatrices à la direction d’un corps de police qui a eu sa part de crises au cours des dernières années.

Même si elles sont bien loin de toute cette politique, les troupes ont le droit d’aspirer à une stabilité et à une direction qui tournera rond, sans conflit.

Il est étonnant de constater combien les coups peuvent voler bas dans la police, alors que dans cette structure paramilitaire, tout le monde devrait s’épauler et les bonnes personnes devraient occuper les bons fauteuils.

Un chef veut toujours s’entourer de gens de confiance. Les clans ont toujours existé dans la police et existeront probablement toujours. Pourvu que le fonctionnement n’en soit pas affecté et que les promotions ne soient pas guidées par les amitiés et gangrénées par les injustices.

Les clans ne sont pas propres au SPVM. Il y en a aussi dans les autres corps de police, mais on en entend régulièrement parler au SPVM depuis 15 ans, moins dans les autres.

Ayant été celui qui a fait le ménage au SPVM en 2017, étant maintenant directeur général adjoint de la Sécurité publique à la Ville de Montréal, patron du directeur du SPVM et membre du comité de sélection qui devra choisir le nouveau ou la nouvelle chef, Martin Prud’homme suivra sûrement la situation.

Il ne faudrait pas qu’à peine six mois après la fin du règne du tandem Prud’homme-Caron, on voie déjà apparaître au SPVM ce qu’on ne voulait plus voir : les clans.

Mais chassez le naturel…

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.