L’autoroute 10 a été complètement fermée à la circulation en direction ouest, lundi après-midi non loin de Saint-Alphonse-de-Granby, après que le conducteur d’une bétonnière eût embouti l’arrière d’un tracteur routier. Une autre voiture a également été impliquée dans la collision.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Des photos prises sur place, et aussi mises en ligne sur les réseaux sociaux par des internautes, montrent une longue ligne de voitures et de camions patientant derrière la scène de collision.

Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec (SQ), les faits se sont produits vers 10 h 20 sur l’autoroute 10, à la hauteur du kilomètre 65, soit entre la sortie de l’Ange-Gardien et la sortie de Granby. Au total, trois personnes, soit le conducteur de la bétonnière et les deux personnes qui prenaient place dans l’automobile en face d’elle, ont été blessées et transportées dans un centre hospitalier.

Leurs blessures sont toutefois considérées comme « mineures » et leur vie n’est pas en danger, a expliqué l’agent Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la SQ.

M. Ruel a également précisé que le conducteur d’une bétonnière avait d’abord « embouti l’arrière d’un tracteur routier » qui est par la suite entré en collision avec l’arrière d’une voiture à son tour. « Les deux véhicules lourds n’étaient plus en mesure de circuler, donc cela a bloqué complètement l’autoroute 10 à cet endroit-là », a souligné M. Ruel.

Opération de nettoyage

En milieu d’après-midi, le ministère des Transports était toujours sur les lieux pour finaliser le nettoyage de la chaussée. Une voie sur deux était encore fermée à ce moment. Le site Québec 511 indique par ailleurs qu’il y aurait eu un « déversement » d’huile sur la route lors de la collision.

PHOTO ALAIN DION, LA VOIX DE L’EST Aucune thèse n’est pour l’instant privilégiée pour expliquer la collision.

Les autorités affirment que la réouverture complète de l’autoroute 10 devrait se faire plus tard en journée. Pour le moment, un détour a été érigé vers la sortie 74. On demande aux usagers qui peuvent le faire de planifier leurs déplacements afin d’éviter le secteur.

La SQ n’était pas en mesure de préciser pour le moment ce qui aurait pu causer l’accident. Aucune thèse n’est pour l’instant privilégiée par les enquêteurs à ce stade-ci.

Avec La Presse Canadienne