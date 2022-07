OWG est une compagnie aérienne québécoise qui œuvre depuis 2020 et une division de Nolinor Aviation.

Un avion de la compagnie aérienne québécoise OWG a atterri d’urgence jeudi à Jacksonville, en Floride.

Alice Girard-Bossé La Presse

« On a eu une indication [d’un problème technique] et on a suivi les procédures », a indiqué à La Presse le président de OWG, Marco Prud’homme.

L’avion, d’une centaine de passagers, qui effectuait un vol Montréal – Cuba a été dérouté vers l’aéroport de Jacksonville.

« Un avion de remplacement est venu chercher les passagers et ils sont déjà en route pour Cuba », a indiqué M. Prud’homme.

Le nouvel avion est atterri dans la ville d’Holguín, à l’est de Cuba, peu après 21 h.

