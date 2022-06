Saisie majeure de drogues et d’armes

Quand les gangs jouent dans la cour des grands

L’importante saisie de cocaïne, de crystal meth et d’armes annoncée mardi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est un exemple parfait de l’importance que prennent de plus en plus les organisations criminelles indépendantes et les membres de gangs de rue dans l’importation et la distribution de produits illicites dans la région métropolitaine et au Québec.