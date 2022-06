Un suspect qui se serait masturbé en public à deux reprises est actuellement recherché par les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

William Thériault La Presse

Le suspect recherché par les autorités se serait masturbé « devant deux femmes lors de deux incidents distincts », indique un communiqué du SPVM partagé aux médias mardi.

D’abord, le 31 mars dernier vers 15 h 20, un homme s’est immobilisé et s’est masturbé devant une mère qui attendait son enfant à la sortie d’une école à Anjou, avant de quitter à pied vers la voie de service de l’autoroute 25.

Ensuite, le 15 juin à 23 h 13, l’individu s’est appuyé contre une voiture et s’est masturbé devant une femme qui se dirigeait vers un centre d’entraînement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. « Des photos du suspect ont été prises avant qu’il ne prenne la fuite en direction sud vers le boulevard Saint-Michel », ajoute le SPVM.

Le suspect est « mince, à la peau noire, aux cheveux courts et âgé entre 35 et 45 ans », détaillent les policiers. « Lors du premier évènement, il portait une casquette blanche avec une inscription foncée à l’avant, un chandail orange à manches courtes, des jeans bleus foncés et des bottes de travail noires. »

« Lors du deuxième évènement, l’individu était vêtu d’une casquette noire, d’un chandail orange à manches courtes muni d’un logo blanc et noir à l’avant, d’une veste noire avec deux lignes blanches sur les manches et d’un bermuda noir avec une ligne blanche sur le côté et une inscription Reebok à l’avant en bas à droite », explique-t-on.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait aider les enquêteurs dans ce dossier est invité à communiquer avec le 911. Il est aussi possible de le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal, au 514-393-1133 ou en ligne.