Au moins une personne est morte et plusieurs autres ont été blessées mardi soir lors d’un accident impliquant plusieurs véhicules à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans Lanaudière.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Les services d’urgences ont été appelés vers 20 h 45 pour un accident impliquant « plusieurs véhicules et un cyclomoteur », a indiqué l’agent Nicolas Scholtus de la Sûreté du Québec (SQ).

« On aurait au moins un décès » et des blessés, a-t-il ajouté, sans être en mesure d’en préciser le nombre exact. Un véhicule a pris feu à la suite de l’accident survenu à l’intersection de la route de Ste-Béatrix et du 4e Rang.

L’opération policière était toujours en cours vers 22 h 30, causant une entrave à la circulation. Les causes de l’accident restent à déterminer.